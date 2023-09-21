Тур: 5.
1:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
7'
0:1
11'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Tomas GalvanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
21 Eric Meza
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Институто Кордоба
Колон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
360
60
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|2
|0.4
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Gaston Lodico
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|3
|0.6
|Эспинола Альберто
|1
|0.2
|Абила Рамон
|1
|0.2
|Бенитес Хорхе
|1
|0.2
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.2
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Adrian Martinez
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|1
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Колон
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3