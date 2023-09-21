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Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Институто Кордоба
3:1
Конец матча
Колон
0'
0:1
7' Гол
Абила Рамон
1:1
11' Гол
Adrian Martinez
32' Желтая карточка
Эспинола Альберто
2:1
71' Гол
Adrian Martinez
80' Желтая карточка
Nicolas Barrientos
82' Желтая карточка
Stefano Moreyra
90' Желтая карточка
Adrian Martinez
3:1
90' Гол
Nicolas Barrientos
90'+6
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
20
Brahian
Cuello
40
Jonas
Acevedo
9
Adrian
Martinez
17
Ignacio
Chicco
23
Эспинола
Альберто
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
31
Fabio
Alvarez
15
Лусена
Анхель
10
Ботта
Рубен
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
19
Tomas
Galvan
Институто Кордоба
4-2-3-1
Колон
4-3-3

История личных встреч

Институто Кордоба
Колон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ТМК
0:3
ПБ
0:3
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

360
60

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 3 0.6
Nicolas Barrientos 1 0.2
Jonas Acevedo 0 0
Gaston Lodico 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 3 0.6
Эспинола Альберто 1 0.2
Абила Рамон 1 0.2
Бенитес Хорхе 1 0.2
Ботта Рубен 1 (1) 0.2
Перласа Бальдомеро 0 0
Damian Batallini 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 3 0
Juan Franco 2 0
Adrian Martinez 2 0
Gaston Lodico 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 1 1
Эспинола Альберто 2 0
Ботта Рубен 1 0
Конти Херман 1 0
Damian Batallini 1 0
Ignacio Chicco 1 0
Braian Guille 1 0
Facundo Garces 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Stefano Moreyra 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Колон

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
11.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Институто Кордоба Adrian Martinez 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Весь список
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