Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
35'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.64
Среднее время на гол
75
141
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.47
Среднее время на гол
43
192
Всего голов
41
14
Голов в среднем за матч
1.58
0.54
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
167
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|2
|0.4
|Baltasar Rodriguez
|2
|0.4
|Сигали Леонардо
|1
|0.2
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.2
|Охеда Агустин
|0
|0
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|1
|0.2
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.2
|Сфорца Хуан
|1
|0.2
|Агирре Брайан
|1
|0.2
|Ivan Gomez
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Сордо Рамиро
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|1
|1
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Jorge Recalde
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Ivan Gomez
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
75%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3