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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
35' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
1:0
71' Гол
Jonathan David Gomez
78' Желтая карточка
Захир Факундо Мансиллья
90' Желтая карточка
1:1
90' Гол
Guillermo May
2:1
90' Гол
Gaston Martirena
90' Желтая карточка
Gaston Martirena
90'+9
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
16
Gaston
Martirena
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
8
Кинтеро
Хуан
7
Ауче
Габриэль
10
Мартинес
Рохер
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
42
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Веласкес
Виктор
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
7
Ivan
Gomez
18
Агирре
Брайан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
Расинг Авельянеда
3-4-2-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.64

Среднее время на гол

75
141

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.47

Среднее время на гол

43
192

Всего голов

41
14

Голов в среднем за матч

1.58
0.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
167

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 2 0.4
Baltasar Rodriguez 2 0.4
Gaston Martirena 1 0.2
Сигали Леонардо 1 0.2
Jonathan David Gomez 1 0.2
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.2
Альмендра Агустин 0 0
Охеда Агустин 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 1 0.2
Guillermo May 1 0.2
Феррейра Кристиан I 1 0.2
Сфорца Хуан 1 0.2
Агирре Брайан 1 0.2
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Сордо Рамиро 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 2 1
Gonzalo Piovi 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 1 1
Jherson Mosquera 1 1
Jorge Recalde 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Ivan Gomez 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Armando Mendez 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
75%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
11.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Институто Кордоба Adrian Martinez 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Gaston Martirena получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Альмендра Агустин сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Gaston Martirena бьет в цель!
  • 93'
    Веласкес Виктор сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Guillermo May бьет в цель!
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Джонатан Давид Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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