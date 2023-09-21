Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаJonathan David Gomez
1:0
71' ГолJonathan David Gomez
78' Желтая карточкаЗахир Факундо Мансиллья
1:1
90' ГолGuillermo May
2:1
90' ГолGaston Martirena
90' Желтая карточкаGaston Martirena
90'+9
Ход матча
71'
90'
90'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе забьют (да)
-
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.64
Среднее время на гол
75
141
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.47
Среднее время на гол
43
192
Всего голов
41
14
Голов в среднем за матч
1.58
0.54
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
167
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|2
|0.4
|Baltasar Rodriguez
|2
|0.4
|Gaston Martirena
|1
|0.2
|Сигали Леонардо
|1
|0.2
|Jonathan David Gomez
|1
|0.2
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.2
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|1
|0.2
|Guillermo May
|1
|0.2
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.2
|Сфорца Хуан
|1
|0.2
|Агирре Брайан
|1
|0.2
|Ivan Gomez
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Сордо Рамиро
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|1
|1
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Jorge Recalde
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Ivan Gomez
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
75%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|3 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3