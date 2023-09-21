Тур: 5.
0'
28' Желтая карточкаLucas Passerini
44' Желтая карточкаUlises Sanchez
1:0
51' ГолAlejandro Rebola
59' Желтая карточкаCiro Rius
2:0
64' ГолMatias Marin
3:0
90' ГолLucas Passerini
90' Желтая карточкаNadir Zeineddin
90'+6
Ход матча
28'
44'
51'
59'
64'
2:0
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Бельграно
Платенсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|4 (1)
|0.8
|Ulises Sanchez
|1
|0.2
|Matias Marin
|1
|0.2
|Juan Barinaga
|1
|0.2
|Alejandro Rebola
|1
|0.2
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Ocampo
|1
|0.2
|Ciro Rius
|1
|0.2
|Nicolas Morgantini
|1
|0.2
|Ignacio Vazquez
|1
|0.2
|Nicolas Castro1
|1
|0.2
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|2
|0
|Matias Marin
|2
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Nahuel Losada
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Facundo Lencioni
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|1
|1
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
3
60%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1
Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Результаты матчей
Бельграно
Платенсе
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3