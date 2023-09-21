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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 5.
Бельграно
3:0
Конец матча
Платенсе
0'
28' Желтая карточка
Lucas Passerini
44' Желтая карточка
Ulises Sanchez
1:0
51' Гол
Alejandro Rebola
59' Желтая карточка
Ciro Rius
2:0
64' Гол
Matias Marin
3:0
90' Гол
Lucas Passerini
90' Желтая карточка
Nadir Zeineddin
90'+6
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
14
Matias
Palavecino2
10
Matias
Marin
12
Ulises
Sanchez
7
Lautaro
Tello
9
Lucas
Passerini
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
14
Leonel
Picco
8
Franco
Diaz
21
Ciro
Rius
10
Agustin
Ocampo
32
Luciano
Ferreyra
7
Mateo
Pellegrino
Бельграно
4-1-4-1
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Платенсе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
К
1:1
ПНЗА
1:1
ПНЗА
1:0
К
0:1
НБ
1:0
НБ
2:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 4 (1) 0.8
Ulises Sanchez 1 0.2
Matias Marin 1 0.2
Juan Barinaga 1 0.2
Alejandro Rebola 1 0.2
Чаварриа Пабло 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Ocampo 1 0.2
Ciro Rius 1 0.2
Nicolas Morgantini 1 0.2
Ignacio Vazquez 1 0.2
Nicolas Castro1 1 0.2

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 2 0
Matias Marin 2 0
Годой Эрик 1 0
Nahuel Losada 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Juan Barinaga 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Facundo Lencioni 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 1 1
Gaston Suso 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
3
60%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1
Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2

Результаты матчей

Бельграно
Платенсе

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Тальерес Кордоба
 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
11.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 1 4 0 6 - 4 7
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Годой Крус
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Годой Крус
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 0:0 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ulises Sanchez получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Lucas Passerini получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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