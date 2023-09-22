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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 5.
Ривер Плейт
0:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
12' Желтая карточка
Диас Пауло
37' Желтая карточка
Лансини Мануэль
41' Желтая карточка
Де ла Крус Николас

Ход матча

12'
Диас Пауло
 
37'
Лансини Мануэль
 
41'
Де ла Крус Николас
 
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Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Тукуман
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1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
17
Диас
Пауло
3
Фунес
Мори
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
1
Tomas
Marchiori
4
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
10
Joaquin
Pereyra1
40
Justo
Giani
9
Маэстро
Пуч
Игнасио
Ривер Плейт
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
К
1:2
С
1:1
КДЛС
4:1
КДЛС
3:0
С
0:1
К
2:1
С
2:2
П
0:3
ПБ
2:4
НБ
0:2
ПА
0:0
ПА
3:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 2 (1) 0.4
Де ла Крус Николас 2 0.4
Солари Пабло 2 0.4
Барко Эсекьель 1 0.2
Рондон Саломон 1 0.2
Палавесино Агустин 1 0.2
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 (1) 0.4
Ramiro Carrera 1 0.2
Justo Giani 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Фунес Мори 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 2 1
Ramiro Ruiz 0 1
Bruno Felix Bianchi 1 0
Matias Orihuela 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Romero 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3

Результаты матчей

Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Ривер Плейт
 0:0 5 2 1 2 10 - 7 7
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Атлетико Тукуман
 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
11.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 0:0 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Атлетико Тукуман
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Диас Пауло бьет в цель!
  • 41'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Лансини Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Тукуман
1.65
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4.70
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7.20
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