Тур: 5.
0:0
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаДиас Пауло
37' Желтая карточкаЛансини Мануэль
41' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
Ход матча
12'
37'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
-
32 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.4
|Де ла Крус Николас
|2
|0.4
|Солари Пабло
|2
|0.4
|Барко Эсекьель
|1
|0.2
|Рондон Саломон
|1
|0.2
|Палавесино Агустин
|1
|0.2
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2 (1)
|0.4
|Ramiro Carrera
|1
|0.2
|Justo Giani
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|2
|1
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Результаты матчей
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3