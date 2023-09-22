Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДиас Пауло
37' Желтая карточкаЛансини Мануэль
41' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
51' Желтая карточкаAdrian Sanchez
69' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Эрнан
74' Желтая карточкаКаштру Томаш
76' Желтая карточкаRamiro Carrera
1:0
90' ГолРондон Саломон
90' Желтая карточкаБорха Мигель
90'+7
Ход матча
12'
37'
51'
74'
76'
90'
1:0
90'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
-
32 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солари Пабло
|2
|0.4
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.4
|Рондон Саломон
|2
|0.4
|Де ла Крус Николас
|2
|0.4
|Барко Эсекьель
|1
|0.2
|Палавесино Агустин
|1
|0.2
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2 (1)
|0.4
|Ramiro Carrera
|1
|0.2
|Justo Giani
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|3
|1
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Результаты матчей
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
14
14
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3