Тур: 6.
1:1
Перерыв
0'
0:1
21' ГолTobias Cervera
23' Желтая карточкаTomas O'Connor
1:1
44' ГолCristian Alberto Tarragona
Ход матча
21'
23'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.45
0.68
Тотал матчей
2.5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
61
132
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абальдо Матиас
|1
|0.17
|Erik Ramirez
|1
|0.17
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.17
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|2
|0.33
|Victor Malcorra
|1
|0.17
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.17
|Tobias Cervera
|1
|0.17
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|1
|1
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3