  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Химнасия Ла-Плата
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
21' Гол
Tobias Cervera
23' Желтая карточка
Tomas O'Connor
1:1
44' Гол
Cristian Alberto Tarragona
47' Желтая карточка
Agustin Bolivar
2:1
55' Пенальти
Cristian Alberto Tarragona
90'+4
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
24
German
Guiffrey
5
Саравия
Родриго
14
Agustin
Bolivar
9
Абальдо
Матиас
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
31
Facundo
Aguero
6
Комар
Хуан
3
Сандез
Агустин
30
Tomas
O'Connor
8
Alejo
Toledo
22
Laurtaro
Giaccone
13
Кампас
Хаминтон
16
Alan
Rodriguez2
9
Tobias
Cervera
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:1
П
0:1
П
4:0
П
1:2
П
3:1
П
3:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
1:0
НБ
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.45
0.68

Тотал матчей

2.5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

61
132

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.5
Абальдо Матиас 1 0.17
Erik Ramirez 1 0.17
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 2 0.33
Victor Malcorra 1 0.17
Damian Alberto Martinez 1 0.17
Tobias Cervera 1 0.17
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Agustin Bolivar 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Erik Ramirez 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Luciano Gomez 1 0
Саравия Родриго 1 0
Tomas Durso 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Toledo 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Бока Хуниорс
 1:0 6 3 0 3 7 - 4 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2
14.
Ланус
 0:1 6 0 2 4 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Бока Хуниорс
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1:0 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
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