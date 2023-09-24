Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДе Ла Вега Педро
1:0
34' ГолДженсон Лукас
1:1
53' ГолLeandro Diaz III
65' Желтая карточкаСебальос Эсекиэль
69' Желтая карточкаЛема Кристиан
72' Желтая карточкаФернандес Игнасио
85' Желтая карточкаRaul Loaiza
89' Желтая карточкаBraian Aguirre
90'+7
Ход матча
27'
34'
1:0
53'
69'
85'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
24 Juan Caceres
-
Главный тренер: Себастьян Саломон
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ланус
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.35
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Среднее время на гол
72
76
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|2
|0.33
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.17
|Бенедетто Дарио
|1
|0.17
|Медина Кристиан
|1
|0.17
|Кавани Эдинсон
|1
|0.17
|Lucas Blondel
|1
|0.17
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.5
|Лотти Аугусто
|1
|0.17
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Jose Maria Canale
|0
|1
|Juan Caceres
|0
|1
|Лема Кристиан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ланус
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
24
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|11.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3