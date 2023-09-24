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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Ланус
0'
27' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
1:0
34' Гол
Дженсон Лукас
1:1
53' Гол
Leandro Diaz III
65' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
69' Желтая карточка
Лема Кристиан
72' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
85' Желтая карточка
Raul Loaiza
89' Желтая карточка
Braian Aguirre
90'+7
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
7
Себальос
Эсекиэль
10
Кавани
Эдинсон
11
Дженсон
Лукас
1
Агуэрре
Алан
35
Braian
Aguirre
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
22
Julio
Soler
7
Акоста
Лаутаро
5
Пенья
Фелипе
14
Санчес-Миньо
Хуан
32
Matias
Esquivel
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
Бока Хуниорс
4-3-3
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ланус

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
4:2
КПЛ
1:0
КДМЗ4
1:2
КДМЗ4
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
2:2
П
1:0
П
2:0
КА
0:2
П
1:3
П
2:2
П
3:1
П
2:2
П
0:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.35

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Среднее время на гол

72
76

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 2 0.33
Себальос Эсекиэль 1 0.17
Бенедетто Дарио 1 0.17
Медина Кристиан 1 0.17
Кавани Эдинсон 1 0.17
Lucas Blondel 1 0.17
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Барко Валентин 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.5
Лотти Аугусто 1 0.17
Де Ла Вега Педро 0 0
Luciano Boggio 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Валентини Николас 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ла Вега Педро 2 0
Braian Aguirre 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Jose Maria Canale 0 1
Juan Caceres 0 1
Лема Кристиан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ланус

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 6 4 0 2 8 - 4 12
2.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
7.
Институто Кордоба
 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
11.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 0:1 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Велес Сарсфилд
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Весь список
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