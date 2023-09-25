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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Банфилд
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
23' Гол
Солари Пабло
40' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
54' Желтая карточка
Juan Bisanz
64' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
1:1
66' Гол
Ignacio Rodriguez
90'+5
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
22
Juan
Alvarez2
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
17
Диас
Пауло
3
Фунес
Мори
13
Диас
Энцо
Эрнан
22
Краневиттер
Матиас
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
36
Солари
Пабло
25
Рондон
Саломон
Банфилд
4-1-4-1
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Ривер Плейт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:4
ЛП
1:2
КПЛ
1:2
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Среднее время на гол

81
77

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.38

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 1 0.17
Jesus Soraire 1 0.17
Juan Alvarez2 1 0.17
Ignacio Rodriguez 1 0.17
Geronimo Rivera 1 0.17
Алеман Брайн 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солари Пабло 3 0.5
Борха Мигель 2 (1) 0.33
Рондон Саломон 2 0.33
Де ла Крус Николас 2 0.33
Барко Эсекьель 1 0.17
Палавесино Агустин 1 0.17
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Juan Bisanz 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Фунес Мори 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
4
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0
Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2

Результаты матчей

Банфилд
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 5 2 3 0 8 - 4 9
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 6 - 4 7
9.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
12.
Тигре
 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Платенсе
 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Игнасио Родригес получил желтую карточку от судьи
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