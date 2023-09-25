Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолСолари Пабло
40' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
54' Желтая карточкаJuan Bisanz
64' Желтая карточкаФернандес Игнасио
1:1
66' ГолIgnacio Rodriguez
90'+5
Ход матча
23'
0:1
54'
66'
17
Juan
Bisanz
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
27 Pedro Souto
-
31 Yvo Calleros
-
-
37 Mateo Perez
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Банфилд
Ривер Плейт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.17
Среднее время на гол
81
77
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.38
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|1
|0.17
|Jesus Soraire
|1
|0.17
|Juan Alvarez2
|1
|0.17
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.17
|Geronimo Rivera
|1
|0.17
|Алеман Брайн
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солари Пабло
|3
|0.5
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.33
|Рондон Саломон
|2
|0.33
|Де ла Крус Николас
|2
|0.33
|Барко Эсекьель
|1
|0.17
|Палавесино Агустин
|1
|0.17
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
4
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0
Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Результаты матчей
Банфилд
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
24
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4