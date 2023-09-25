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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Колон
3:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
0:1
9' Гол
Luciano Gondou
1:1
47' Гол
Абила Рамон
2:1
54' Гол
Damian Batallini
57' Желтая карточка
Lucas Villalba
3:1
67' Гол
Eric Meza
68' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90'+4
17
Ignacio
Chicco
23
Эспинола
Альберто
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
31
Fabio
Alvarez
15
Лусена
Анхель
10
Ботта
Рубен
7
Damian
Batallini
9
Абила
Рамон
19
Tomas
Galvan
25
Alexis
Arias
I
29
Marco
Di
Cesare
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
22
Alan
Lescano
5
Редондо
Федерико
15
Leonardo
Heredia
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
Колон
4-3-3
Архентинос Хуниорс
5-3-2

История личных встреч

Колон
Архентинос Хуниорс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

38.5%
11.5%
50%
10 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:4
ЛП
3:1
КПЛ
0:0
К
0:1
С
1:0
КС
0:1
КС
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:1
ПБ
0:2
ПБ
0:2
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
5:2
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.55

Среднее время на гол

79
165

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.23
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
111

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 3 0.5
Абила Рамон 2 0.33
Эспинола Альберто 1 0.17
Damian Batallini 1 0.17
Ботта Рубен 1 (1) 0.17
Бенитес Хорхе 1 0.17
Eric Meza 1 0.17
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 1
Авалос Габриэль 2 (1) 0.33
Leonardo Heredia 2 0.33
Marco Di Cesare 1 0.17
Lucas Villalba 1 0.17
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Редондо Федерико 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 1 1
Эспинола Альберто 2 0
Ботта Рубен 1 0
Конти Херман 1 0
Damian Batallini 1 0
Ignacio Chicco 1 0
Braian Guille 1 0
Facundo Garces 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 3 0
Lucas Villalba 3 0
Alan Lescano 1 1
Marco Di Cesare 2 0
Редондо Федерико 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2
Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0

Результаты матчей

Колон
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Колон
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
13.
Тигре
 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
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