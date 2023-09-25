Тур: 6.
3:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолLuciano Gondou
1:1
47' ГолАбила Рамон
2:1
54' ГолDamian Batallini
57' Желтая карточкаLucas Villalba
3:1
67' ГолEric Meza
68' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
90'+4
Ход матча
9'
47'
1:1
54'
57'
67'
3:1
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Tomas GalvanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
26 Carlos Arrua
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
10 Gaston Veron
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
История личных встреч
Колон
Архентинос Хуниорс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
38.5%
11.5%
50%
10 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.55
Среднее время на гол
79
165
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.23
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
111
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|3
|0.5
|Абила Рамон
|2
|0.33
|Эспинола Альберто
|1
|0.17
|Damian Batallini
|1
|0.17
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.17
|Бенитес Хорхе
|1
|0.17
|Eric Meza
|1
|0.17
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6
|1
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.33
|Leonardo Heredia
|2
|0.33
|Marco Di Cesare
|1
|0.17
|Lucas Villalba
|1
|0.17
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|1
|1
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Lucas Villalba
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2
Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1
Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0
Результаты матчей
Колон
Архентинос Хуниорс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Колон
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4