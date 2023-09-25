Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
29'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kevin ZenonЗащитник
-
19 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Платенсе
Унион Санта-Фе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Ocampo
|1
|0.17
|Ciro Rius
|1
|0.17
|Nicolas Morgantini
|1
|0.17
|Ignacio Vazquez
|1
|0.17
|Nicolas Castro1
|1
|0.17
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.67
|Kevin Zenon
|1
|0.17
|Marcos Mosqueira
|1
|0.17
|Federico Vera
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|1
|1
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
2
Платенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
3
60%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|9.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4