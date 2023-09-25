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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Платенсе
0:0
Первый тайм: 32'
Унион Санта-Фе
0'
29' Желтая карточка
Пас Николас

Ход матча

29'
 
Пас Николас
Прогноз на матч от Liveresult
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Платенсе
Ничья
Унион Санта-Фе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
14
Leonel
Picco
8
Franco
Diaz
21
Ciro
Rius
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
20
Nicolas
Servetto
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
19
Tiago
Banega
17
Marcos
Mosqueira
20
Mateo
Del
Blanco
9
Хавьер
Моралес
7
Mauro
Luna
Diale
Платенсе
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Платенсе
Унион Санта-Фе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Ocampo 1 0.17
Ciro Rius 1 0.17
Nicolas Morgantini 1 0.17
Ignacio Vazquez 1 0.17
Nicolas Castro1 1 0.17
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.67
Kevin Zenon 1 0.17
Marcos Mosqueira 1 0.17
Federico Vera 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 1 1
Gaston Suso 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 4 0
Пас Николас 3 0
Federico Vera 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2
Платенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
3
60%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Архентинос Хуниорс
 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Колон
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Бельграно
 0:0 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
9.
Годой Крус
 5 1 4 0 5 - 4 7
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
11.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
12.
Тигре
 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Платенсе
 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сармьенто
 0:0 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
7.
Платенсе
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 0:0 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 5
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Унион Санта-Фе
2.80
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2.70
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Платенсе 0:0 Унион Санта-Фе онлайн

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Унион Санта-Фе
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