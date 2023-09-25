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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Платенсе
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
28' Желтая карточка
Пас Николас
61' Желтая карточка
Sebastian Emanuel Moyano
1:0
63' Пенальти
Nicolas Servetto
65' Желтая карточка
Nicolas Servetto
68' Желтая карточка
Franco Diaz
70' Желтая карточка
Leonel Picco
80' Желтая карточка
Patricio Tanda
90' Желтая карточка
Ramiro Macagno
90' Желтая карточка
Nadir Zeineddin
90'+7
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
14
Leonel
Picco
8
Franco
Diaz
21
Ciro
Rius
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
20
Nicolas
Servetto
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
19
Tiago
Banega
17
Marcos
Mosqueira
20
Mateo
Del
Blanco
9
Хавьер
Моралес
7
Mauro
Luna
Diale
Платенсе
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Платенсе
Унион Санта-Фе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Ocampo 1 0.17
Ciro Rius 1 0.17
Nicolas Morgantini 1 0.17
Ignacio Vazquez 1 0.17
Nicolas Castro1 1 0.17
Nicolas Servetto 1 (1) 0.17
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.67
Kevin Zenon 1 0.17
Marcos Mosqueira 1 0.17
Federico Vera 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 1 1
Nicolas Servetto 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Ramiro Macagno 1 0
Gaston Suso 1 0
Juan Infante 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Franco Diaz 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 4 0
Пас Николас 3 0
Federico Vera 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2
Платенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Тальерес Кордоба
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
13.
Тигре
 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
6.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Пас Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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