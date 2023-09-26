  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 6.
Тальерес Кордоба
4:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
6' Желтая карточка
Valentin Depietri
1:0
17' Гол в свои ворота
Andres Desabato
2:0
22' Гол
Ramon Sosa
44' Желтая карточка
Francisco Alvarez1
3:0
45' Гол
Lucas Suarez II
58' Желтая карточка
Гарро Родриго
4:0
90' Гол
Галарса Матиас
90'+4
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
20
Javier
Vallejo
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
15
Valentin
Depietri
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
30
David
Zalazar
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
9
Alexis
Dominguez
33
Facundo
Mater
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Барракас Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 3 (1) 0.5
Lucas Suarez II 2 0.33
Бустос Науэль 2 0.33
Juan Rodriguez2 1 0.17
Галарса Матиас 1 0.17
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колитто Лукас 1 0.17
Bruno Christian Sepulveda 1 0.17
Alexis Dominguez 1 0.17
Francisco Alvarez1 1 0.17
Ivan Tapia 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 2 0
Ортегоса Диего 1 0
Valentin Depietri 1 0
Ramon Sosa 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
David Zalazar 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 0 2 10 - 4 12
2.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Велес Сарсфилд
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
9.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Банфилд
 6 2 1 3 5 - 5 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
12.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
13.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Арсенал Саранди
 6 1 0 5 6 - 11 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 3 3 0 9 - 6 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 5 0 5 - 4 8
8.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
13.
Тигре
 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 4 - 7 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
7.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
9.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
12.
Банфилд
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
11.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
12.
Велес Сарсфилд
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 4
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Franco Calderon 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Гарро Родриго сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Лукас Суарес бьет в цель!
    • 44'
      Francisco Alvarez получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Ramon Sosa бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Андрес Десабато уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 6'
      Валентин Депьетри получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 4:0 Барракас Сентраль онлайн

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