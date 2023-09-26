Тур: 6.
4:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаValentin Depietri
1:0
17' Гол в свои воротаAndres Desabato
2:0
22' ГолRamon Sosa
44' Желтая карточкаFrancisco Alvarez1
3:0
45' ГолLucas Suarez II
58' Желтая карточкаГарро Родриго
4:0
90' ГолГаларса Матиас
90'+4
Ход матча
17'
1:0
22'
2:0
45'
3:0
58'
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
41 Tomas Olmos
-
46 Matias Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
25 Siro Rosane
-
22 Guido Villar
-
12 Luca Fanuele
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramon Sosa
|3 (1)
|0.5
|Lucas Suarez II
|2
|0.33
|Бустос Науэль
|2
|0.33
|Juan Rodriguez2
|1
|0.17
|Галарса Матиас
|1
|0.17
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колитто Лукас
|1
|0.17
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.17
|Alexis Dominguez
|1
|0.17
|Francisco Alvarez1
|1
|0.17
|Ivan Tapia
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2
Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1
Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
24
15
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|4