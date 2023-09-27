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Тур: 3. Стадион: .
Фулхэм
1:0
Второй тайм: 54'
Норвич
0'
1:0
12' Гол
Винисиус Карлос
16' Желтая карточка
Маккаллум Сэм
45' Желтая карточка
Плахета Пшемыслав

Ход матча

12'
Винисиус Карлос
1:0
16'
 
Маккаллум Сэм
45'
 
Плахета Пшемыслав

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 119
Фулхэм 89.1% (106)
X 9.2% (11)
Норвич 1.7% (2)
0
выиграет Фулхэм, со счетом 2:1
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Фулхэм
Ничья
Норвич
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Родак
Марек
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
12
Балло-Туре
Фоде
10
Кэрни
Том
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
22
Айуоби
Алекс
30
Винисиус
Карлос
20
Виллиан
Боргес
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
50
Уорнер
Джейден
6
Гибсон
Бен
15
Маккаллум
Сэм
29
Форшоу
Адам
8
Гиббс
Лиам
25
Эрнандес
Онел
42
Спринджетт
Тони
20
Плахета
Пшемыслав
31
Уи-Чжо
Хван
Фулхэм
4-3-3
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Норвич

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
4:2
Ч
1:0
ПЛ
1:0
К
3:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
157

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Карлос 1 0.5
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плахета Пшемыслав 1 0.33
Роу Джонатан 1 0.33

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккаллум Сэм 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3
Норвич
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Плимут - Норвич 6:2 Норвич - Лестер 0:2 Норвич - Сток Сити 1:0 Ротерхэм - Норвич 2:1
Бристоль Сити - Норвич 0:1 Хаддерсфилд Таун - Норвич 0:4 Норвич - Миллуолл 3:1 КПР - Норвич 0:1 Саутгемптон - Норвич 4:4 Норвич - Халл Сити 2:1 Норвич - Олимпиакос 2:0 Тулуза - Норвич 0:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Кингз Линн Таун - Норвич 1:6 Барнет - Норвич 1:1 Норвич - Блэкпул 0:1 Вест Бромвич - Норвич 2:1 Норвич - Суонси 0:3

Результаты матчей

Фулхэм
Норвич

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Плимут Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Плахета Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Маккаллум Сэм получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Винисиус Карлос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 119
Фулхэм 89.1% (106)
X 9.2% (11)
Норвич 1.7% (2)
0
выиграет Фулхэм, со счетом 2:1
вот так!
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Фулхэм
Ничья
Норвич
1.45
7.90
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Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Норвич

Исход игры
Фулхэм
89.1% (106)
Ничья
9.2% (11)
Норвич
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
47.9% (57)
1:0 Фулхэм
25.2% (30)
2:0 Фулхэм
10.1% (12)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Фулхэм
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Фулхэм
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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