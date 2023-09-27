вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Карлос
|1
|0.5
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плахета Пшемыслав
|1
|0.33
|Роу Джонатан
|1
|0.33
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккаллум Сэм
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1