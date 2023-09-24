Тур: 3. Стадион: Брентфорд Коммьюнити.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брентфорд
Арсенал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Матиас
|1
|1
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Результаты матчей
Брентфорд
Арсенал
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|2 (1)
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал
Исход игры
Брентфорд
0% (0)
Ничья
2.5% (1)
Арсенал
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
68.42% (26)
Нет
31.58% (12)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
47.5% (19)
0:2 Арсенал
17.5% (7)
1:3 Арсенал
12.5% (5)
0:1 Арсенал
7.5% (3)
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