  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Брентфорд
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 40
Брентфорд 0% (0)
X 2.5% (1)
Арсенал 97.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Арсенал
3.90
Реклама, betcity.ru
3.85
Реклама, fon.bet
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Матиас 1 1
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3

Результаты матчей

Брентфорд
Арсенал

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.94. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.94 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Брентфорд 0% (0)
    X 2.5% (1)
    Арсенал 97.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Арсенал
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.85
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (1)
    Арсенал
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    47.5% (19)
    0:2 Арсенал
    17.5% (7)
    1:3 Арсенал
    12.5% (5)
    0:1 Арсенал
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брентфорд
    Арсенал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     