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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5371
Блэкберн
5:2
Конец матча
Кардифф Сити
0'
1:0
13' Гол
Гарретт Джейк
1:1
18' Гол
Робинсон Каллум
2:1
36' Гол
Сигурдссон Арнор
2:2
45' Гол
Этете Кион
3:2
49' Гол
Моран Эндрю
3:2
53' Не забитый пенальти
Сигурдссон Арнор
4:2
54' Гол
Моран Эндрю
5:2
69' Гол
Маркандай Дилан
90'+8
12
Вальштед
Леопольд
11
Ранкин-Костелло
Джо
4
Хилл
Джеймс
16
Уортон
Скотт
3
Пикеринг
Харри
6
Тронстад
Сондре
30
Гарретт
Джейк
24
Моран
Эндрю
18
Маркандай
Дилан
7
Сигурдссон
Арнор
33
Телалович
Семир
13
Рунарссон
Рунар
2
Ромео
Мэлон
18
Адамс
Эбу
24
Панзо
Джонатан
32
Таннер
Олли
25
Эванс
Кирон
27
Колвилл
Рубин
19
Сойерс
Ромен
35
Риномохота
Эндрю
9
Этете
Кион
47
Робинсон
Каллум
Блэкберн
4-2-3-1
Кардифф Сити
5-3-2

История личных встреч

Блэкберн
Кардифф Сити

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
5:1
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:0
Ч
1:4
КC
2:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
95

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарретт Джейк 3 1
Бакли Джон 3 (1) 1
Моран Эндрю 2 0.67
Маркандай Дилан 2 0.67
Zak Gilsenan 2 0.67
Галлахер Сэм 1 0.33
Сигурдссон Арнор 1 0.33
Эннис Ниалл 1 0.33
Блоксхэм Том 1 0.33
James Edmondson 1 0.33
Бриттан Каллум 0 0
Хилл Джеймс 0 0
Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этете Кион 3 1
Колвилл Рубин 2 0.67
Робинсон Каллум 1 0.33
Винтл Райан 1 0.33
Сойерс Ромен 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарретт Джейк 1 0
James Edmondson 1 0
Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
2
Блэкберн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кардифф Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ипсвич - Блэкберн 4:3 Блэкберн - Сандерленд 1:3 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Плимут - Блэкберн 3:0
Харрогейт - Блэкберн 0:8 Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4 Флитвуд - Блэкберн 0:0 Хартберг - Блэкберн 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 2:2 Миллуолл - Блэкберн 3:4 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 1:1
Кардифф Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Ковентри 3:2 Кардифф Сити - Суонси 2:0 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2
Бирмингем - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Кардифф Сити - КПР 1:2 Кардифф Сити - Колчестер 2:2 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0 Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2

Результаты матчей

Блэкберн
Кардифф Сити

Точный счет

4:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:8
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

8
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Кардифф Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1
2
5.5

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Плимут Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
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