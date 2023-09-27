Тур: 3. Стадион: Ивуд Парк. Зрители: 5371
5:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолГарретт Джейк
1:1
18' ГолРобинсон Каллум
2:1
36' ГолСигурдссон Арнор
2:2
45' ГолЭтете Кион
3:2
49' ГолМоран Эндрю
3:2
53' Не забитый пенальтиСигурдссон Арнор
4:2
54' ГолМоран Эндрю
5:2
69' ГолМаркандай Дилан
90'+8
Ход матча
13'
1:0
18'
1:1
36'
2:1
45'
2:2
49'
3:2
53'
3:2
54'
4:2
69'
5:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
16
Уортон
Скотт
24
Моран
Эндрю
18
Адамс
Эбу
32
Таннер
Олли
25
Эванс
Кирон
19
Сойерс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Уортон СкоттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моран ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трэвис ЛьюисПолузащитник
-
23 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Блоксхэм ТомНападающий
-
22 Zak Gilsenan
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Адамс ЭбуЗащитник
- Защитник
-
32 Таннер ОллиЗащитник
-
25 Эванс КиронЗащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Jamess Crole
-
45 Cian Ashford
-
34 Joel Colwill
-
49 Luey Giles
-
50 Cody Twose
-
40 Josh Beecher
-
-
Главный тренер: Булут Эрол
История личных встреч
Блэкберн
Кардифф Сити
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
95
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарретт Джейк
|3
|1
|Бакли Джон
|3 (1)
|1
|Моран Эндрю
|2
|0.67
|Маркандай Дилан
|2
|0.67
|Zak Gilsenan
|2
|0.67
|Галлахер Сэм
|1
|0.33
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.33
|Эннис Ниалл
|1
|0.33
|Блоксхэм Том
|1
|0.33
|James Edmondson
|1
|0.33
|Бриттан Каллум
|0
|0
|Хилл Джеймс
|0
|0
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этете Кион
|3
|1
|Колвилл Рубин
|2
|0.67
|Робинсон Каллум
|1
|0.33
|Винтл Райан
|1
|0.33
|Сойерс Ромен
|0
|0
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
|James Edmondson
|1
|0
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кардифф Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
2
Блэкберн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кардифф Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ипсвич - Блэкберн 4:3 Блэкберн - Сандерленд 1:3 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Плимут - Блэкберн 3:0
Харрогейт - Блэкберн 0:8 Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4 Флитвуд - Блэкберн 0:0 Хартберг - Блэкберн 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 2:2 Миллуолл - Блэкберн 3:4 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 1:1
Кардифф Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Ковентри 3:2 Кардифф Сити - Суонси 2:0 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2
Бирмингем - Кардифф Сити 1:3 Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Кардифф Сити - КПР 1:2 Кардифф Сити - Колчестер 2:2 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Уиком - Кардифф Сити 0:0 Порту - Кардифф Сити 4:0 Брага - Кардифф Сити 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 1:0 Кардифф Сити - Кембридж Юнайтед 1:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:2 Ротерхэм - Кардифф Сити 1:2
Результаты матчей
Блэкберн
Кардифф Сити
Точный счет
4:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Блэкберн
Кардифф Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1