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Узбекистан (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
Прогнозы 118
Узбекистан (до 21 года) 6.8% (8)
X 17.8% (21)
Россия (до 21 года) 75.4% (89)
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Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 21 года)
(7 матчей)
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 поражения
Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:1 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:4 Шахтёр Донецк - Узбекистан (до 21 года) 1:2
Узбекистан (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Израиль (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    В атаке сборная России, неплохой заброс в штрафную площадь последовал на Глебова, но наш игрок подтолкнул там Ахмаджанова.
  • 3'
    Продолжают контролировать мяч футболисты сборной России, Рожкову сейчас досталось по ногам в центре поля.
  • 2'
    Неплохо начинает сборная России, хорошо держится мяч у нашей команды.
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра началась! Сразу пошли вперёд россияне, и Глебов на первых же секундах с дальней дистанции пробил. Неточно для начала.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского поединка между молодёжными командами Узбекистана и России. С вами Дмитрий Васильков. Добро пожаловать!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Узбекистан (до 21 года) 6.8% (8)
X 17.8% (21)
Россия (до 21 года) 75.4% (89)
Все прогнозы
Где смотреть матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Исход игры
Узбекистан (до 21 года)
7.6% (9)
Ничья
17.6% (21)
Россия (до 21 года)
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
40.3% (48)
1:1 Ничья
14.3% (17)
0:2 Россия (до 21 года)
11.8% (14)
1:3 Россия (до 21 года)
10.1% (12)
0:1 Россия (до 21 года)
6.7% (8)
2:1 Узбекистан (до 21 года)
4.2% (5)
2:3 Россия (до 21 года)
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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