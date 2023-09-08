- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Результаты последних матчей
Узбекистан (до 21 года)
(7 матчей)
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 поражения
Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:1 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:4 Шахтёр Донецк - Узбекистан (до 21 года) 1:2
Узбекистан (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Израиль (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0
Прогнозы на матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Узбекистан (до 21 года)
7.6% (9)
Ничья
17.6% (21)
Россия (до 21 года)
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
40.3% (48)
1:1 Ничья
14.3% (17)
0:2 Россия (до 21 года)
11.8% (14)
1:3 Россия (до 21 года)
10.1% (12)
0:1 Россия (до 21 года)
6.7% (8)
2:1 Узбекистан (до 21 года)
4.2% (5)
2:3 Россия (до 21 года)
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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