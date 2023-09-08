Узбекистан (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

12.11.2021

Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

3:0

12.10.2021

Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:3

08.10.2021

Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

1:0

07.09.2021

Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

6:0

03.09.2021

Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

4:1

06.06.2021

Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:0

03.06.2021

Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:1

31.03.2021

Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:0

28.03.2021

Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

4:1

17.11.2020

Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)

2:2

13.11.2020

Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

2:0

13.10.2020

Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:4

09.10.2020

Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

4:0

08.09.2020

Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:0

04.09.2020

Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

2:0