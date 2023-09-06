Узбекистан (до 21 года)

12 побед 2 ничьи 6 поражений

15.06.2023

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

5:1

24.09.2022

Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

2:1

21.09.2022

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:6

16.11.2021

Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:0