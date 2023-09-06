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Узбекистан (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 35
Узбекистан (до 21 года) 2.9% (1)
X 25.7% (9)
Россия (до 21 года) 71.4% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 21 года)
(7 матчей)
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 поражения
Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:1 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:4 Шахтёр Донецк - Узбекистан (до 21 года) 1:2
Узбекистан (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Израиль (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 1 день 11 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 35
    Узбекистан (до 21 года) 2.9% (1)
    X 25.7% (9)
    Россия (до 21 года) 71.4% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Узбекистан (до 21 года)
    2.9% (1)
    Ничья
    25.7% (9)
    Россия (до 21 года)
    71.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    45.7% (16)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    0:1 Россия (до 21 года)
    8.6% (3)
    0:2 Россия (до 21 года)
    8.6% (3)
    1:3 Россия (до 21 года)
    5.7% (2)
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