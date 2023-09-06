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Узбекистан (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 48
Узбекистан (до 21 года) 6.3% (3)
X 12.5% (6)
Россия (до 21 года) 81.3% (39)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
3:3
ТМ(2Г
3:4

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
25

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 21 года)
(8 матчей)
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 поражения
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:1 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:4
Шахтёр Донецк - Узбекистан (до 21 года) 1:2 Узбекистан (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Израиль (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6
Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Узбекистан (до 21 года) 6.3% (3)
    X 12.5% (6)
    Россия (до 21 года) 81.3% (39)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Узбекистан (до 21 года)
    6.3% (3)
    Ничья
    12.5% (6)
    Россия (до 21 года)
    81.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    41.7% (20)
    1:3 Россия (до 21 года)
    12.5% (6)
    0:2 Россия (до 21 года)
    10.4% (5)
    0:1 Россия (до 21 года)
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
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