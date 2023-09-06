История личных встреч
Узбекистан (до 21 года)
Россия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
25
Результаты последних матчей
Узбекистан (до 21 года)
(8 матчей)
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 поражения
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:1 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:4
Шахтёр Донецк - Узбекистан (до 21 года) 1:2 Узбекистан (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Израиль (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6
Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0
Прогнозы на матч Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Узбекистан (до 21 года)
6.3% (3)
Ничья
12.5% (6)
Россия (до 21 года)
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
41.7% (20)
1:3 Россия (до 21 года)
12.5% (6)
0:2 Россия (до 21 года)
10.4% (5)
0:1 Россия (до 21 года)
10.4% (5)
1:1 Ничья
10.4% (5)
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