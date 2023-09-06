5 побед 1 ничья 2 поражения

08.09.2023

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:3

28.05.2021

Украина (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года)

0:2

27.05.2021

Азербайджан (до 21 года) - Узбекистан (до 21 года)

0:1

27.05.2017

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:4