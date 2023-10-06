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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
50' Гол
Купчак Матеуш
72' Желтая карточка
Визингер Дарио
73' Желтая карточка
Плеснерович Виктор
1:1
90' Гол
Martin Remacle
90'+9
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
33
Гробельны
Енджей
14
Цэру
Богдан
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
Корона Кельце
4-1-4-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Варта Познань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
5:1
Э
0:1
ВД
3:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
180

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.3
Ноно Давид 2 (1) 0.2
Martin Remacle 2 0.2
Чижички Матеуш 1 0.1
Шикавка Евгений 1 0.1
Jakub Konstantyn 1 0.1
Затор Доминик 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.36
Журавски Мачей 2 0.18
Купчак Матеуш 2 0.18
Савич Стефан V 1 0.09
Визингер Дарио 1 0.09
Луиш Мигел 1 0.09
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годиньо Маркус 3 0
Ноно Давид 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Купчак Матеуш 3 0
Визингер Дарио 3 0
Журавски Мачей 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Шимонович Давид 2 0
Копчински Михал 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Варта Познань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
4
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
40%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
50%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2

Результаты матчей

Корона Кельце
Варта Познань

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
5
6
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
3.
Лех
 3:1 10 6 2 2 18 - 14 20
4.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
5.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
6.
Заглембе Любин
 10 6 1 3 13 - 11 19
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 1:3 11 2 3 6 12 - 21 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Лех
 3:1 5 4 1 0 12 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
6.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пуща Неполомице
 1:3 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 3:1 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 1:3 6 0 1 5 5 - 14 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Корона Кельце 1:1 Варта Познань онлайн

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