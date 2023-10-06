Тур: 11. Стадион: Suzuki Arena.
1:1
Конец матча
0'
0:1
50' ГолКупчак Матеуш
72' Желтая карточкаВизингер Дарио
73' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
1:1
90' ГолMartin Remacle
90'+9
Ход матча
50'
0:1
72'
90'
1:1
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
87 Rafal Mamla
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Корона Кельце
Варта Познань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
180
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.3
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.2
|Martin Remacle
|2
|0.2
|Чижички Матеуш
|1
|0.1
|Шикавка Евгений
|1
|0.1
|Jakub Konstantyn
|1
|0.1
|Затор Доминик
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.36
|Журавски Мачей
|2
|0.18
|Купчак Матеуш
|2
|0.18
|Савич Стефан V
|1
|0.09
|Визингер Дарио
|1
|0.09
|Луиш Мигел
|1
|0.09
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Визингер Дарио
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Варта Познань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
4
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
40%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
50%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2
Результаты матчей
Корона Кельце
Варта Познань
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
5 раз 45%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
28
56
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|3:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|13 - 11
|19
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|1:3
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|3:1
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5