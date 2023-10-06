Тур: 11. Стадион: Городской стадион Познань.
3:1
Второй тайм: 72'
0'
1:0
2' ГолБа-Луа Адриэль
1:1
4' ГолЗапольник Камиль
33' Желтая карточкаКрачун Артур
2:1
43' ГолКарлстрём Йеспер
3:1
51' ГолИсхак Микаэль
Ход матча
2'
1:0
4'
33'
43'
51'
23
Блажич
Миха
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
-
30 Adam Kramarz
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|5
|0.5
|Вельде Кристоффер
|3 (1)
|0.3
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0.2
|Исхак Микаэль
|2
|0.2
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.1
|Блажич Миха
|1
|0.1
|Червински Алан
|1
|0.1
|Дагерстол Филип
|1
|0.1
|Шимчак Филип
|1
|0.1
|Гургул Михал
|1
|0.1
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.45
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.18
|Холевяк Матеуш
|1
|0.09
|Запольник Камиль
|1
|0.09
|Кидрич Рок
|1
|0.09
|Вальски Михал
|1
|0.09
|Семашко Артур
|1
|0.09
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Муравски Радослав
|2
|1
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|4
|1
|Jacub Serafin
|5
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Лех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
6
46%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2
Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1
Результаты матчей
Лех
Пуща Неполомице
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Лех
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
37
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|3:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 14
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|13 - 11
|19
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|1:3
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|3:1
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5