Тур: 11. Стадион: Городской стадион Познань.
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБа-Луа Адриэль
1:1
4' ГолЗапольник Камиль
33' Желтая карточкаКрачун Артур
2:1
43' ГолКарлстрём Йеспер
3:1
51' ГолИсхак Микаэль
4:1
90' ГолМилич Антонио
90'+6
Ход матча
2'
1:0
4'
33'
43'
51'
90'
4:1
23
Блажич
Миха
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
-
30 Adam Kramarz
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|5
|0.5
|Вельде Кристоффер
|3 (1)
|0.3
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0.2
|Исхак Микаэль
|2
|0.2
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.1
|Блажич Миха
|1
|0.1
|Червински Алан
|1
|0.1
|Милич Антонио
|1
|0.1
|Дагерстол Филип
|1
|0.1
|Шимчак Филип
|1
|0.1
|Гургул Михал
|1
|0.1
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.45
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.18
|Холевяк Матеуш
|1
|0.09
|Запольник Камиль
|1
|0.09
|Кидрич Рок
|1
|0.09
|Вальски Михал
|1
|0.09
|Семашко Артур
|1
|0.09
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Муравски Радослав
|2
|1
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|4
|1
|Jacub Serafin
|5
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Лех
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Пуща Неполомице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
4
15
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Пропущено
14
22
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2
Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1
Результаты матчей
Лех
Пуща Неполомице
Точный счет
4:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лех
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
38
28
28
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5