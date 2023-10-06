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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Лех
4:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
1:0
2' Гол
Ба-Луа Адриэль
1:1
4' Гол
Запольник Камиль
33' Желтая карточка
Крачун Артур
2:1
43' Гол
Карлстрём Йеспер
3:1
51' Гол
Исхак Микаэль
4:1
90' Гол
Милич Антонио
90'+6
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
2
Перейра
Жоэл
III
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
48
Зых
Оливер
5
Konrad
Stepien
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
93
Bartlomiej
Poczobut
14
Jacub
Serafin
11
Холевяк
Матеуш
24
Мешанович
Мурис
6
Marcel
Pieczek
25
Запольник
Камиль
Лех
3-4-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 5 0.5
Вельде Кристоффер 3 (1) 0.3
Ба-Луа Адриэль 2 0.2
Исхак Микаэль 2 0.2
Карлстрём Йеспер 1 0.1
Блажич Миха 1 0.1
Червински Алан 1 0.1
Милич Антонио 1 0.1
Дагерстол Филип 1 0.1
Шимчак Филип 1 0.1
Гургул Михал 1 0.1
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.45
Крачун Артур 2 (2) 0.18
Холевяк Матеуш 1 0.09
Запольник Камиль 1 0.09
Кидрич Рок 1 0.09
Вальски Михал 1 0.09
Семашко Артур 1 0.09
Якуба Роман 0 0
Piotr Mrozinski 0 0
Konrad Stepien 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 4 0
Муравски Радослав 2 1
Вельде Кристоффер 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 4 1
Jacub Serafin 5 0
Konrad Stepien 3 1
Майчрзак Джордан 3 0
Семашко Артур 2 0
Хайда Войцех 2 0
Якуба Роман 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Запольник Камиль 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
6
Лех
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Пуща Неполомице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
26%
2
17%
76-90

Пропущено

14
22
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2
Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1

Результаты матчей

Лех
Пуща Неполомице

Точный счет

4:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лех
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
3
8
2
8
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
3.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
4.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
5.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
6.
Заглембе Любин
 10 6 1 3 13 - 11 19
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
6.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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