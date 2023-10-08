Тур: 11. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 20755 Главный судья: Квятковски Томаш
1:1
Конец матча
0'
1:0
32' ГолЭкспозито Эрик
37' Желтая карточкаЯнжа Эрик
40' Желтая карточкаИндже Бурак
72' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
79' Желтая карточкаБейгер Лукаш
1:1
90' ГолЧиж Шимон
90'+5
Ход матча
32'
1:0
37'
40'
79'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.29
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (5)
|0.82
|Науэль Матиас
|2
|0.18
|Индже Бурак
|2
|0.18
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.09
|Шварц Петр
|1
|0.09
|Кончковски Мартин
|1
|0.09
|Patryk Szwedzik
|1
|0.09
|Палюшек Александр
|1
|0.09
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.18
|Подольски Лукас
|1
|0.09
|Яницки Рафал
|1
|0.09
|Капралик Адриан
|1
|0.09
|Чиж Шимон
|1
|0.09
|Daisuke Yokota
|1 (1)
|0.09
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
2
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
44%
2
29%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 12
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|6.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|7.
|11
|6
|0
|5
|22 - 13
|18
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 3
|9
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5