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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 20755 Главный судья: Квятковски Томаш
Шленск Вроцлав
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
32' Гол
Экспозито Эрик
37' Желтая карточка
Янжа Эрик
40' Желтая карточка
Индже Бурак
72' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
79' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
1:1
90' Гол
Чиж Шимон
90'+5
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
1
Белица
Даниэль
27
Dominik
Szala
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (5) 0.82
Науэль Матиас 2 0.18
Индже Бурак 2 0.18
Самец-Талар Пётр 1 0.09
Шварц Петр 1 0.09
Кончковски Мартин 1 0.09
Patryk Szwedzik 1 0.09
Палюшек Александр 1 0.09
Ольсен Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 2 0.18
Подольски Лукас 1 0.09
Яницки Рафал 1 0.09
Капралик Адриан 1 0.09
Чиж Шимон 1 0.09
Daisuke Yokota 1 (1) 0.09
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Бейгер Лукаш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Петков Алекс 2 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Яцек Магера 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Секулич Борис 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
2
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
44%
2
29%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Ягеллония Белосток
 2:0 10 7 1 2 21 - 12 22
3.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
6.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
7.
Погонь Щецин
 11 6 0 5 22 - 13 18
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 0:2 10 3 4 3 9 - 13 13
11.
Пяст
 11 2 7 2 10 - 10 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 5 5 0 0 15 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 0:2 5 1 2 2 4 - 9 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 5 3 0 2 9 - 3 9
3.
Краковия
 0:2 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
11.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
12.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
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Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Индже Бурак получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Шварц Петр сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
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