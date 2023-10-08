  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Стандард
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
11' Гол
Бокади Мервей
40' Желтая карточка
Хэйден Айзак
45' Желтая карточка
Дженепо Мусса
45' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
74' Желтая карточка
Канга Вилфрид
1:1
85' Гол
Сков-Ольсен Андреас
2:1
90' Гол
Прайс Айзек
90' Желтая карточка
Noah Ohio
90'+7
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
11
Хэйден
Айзак
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
Стандард
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Брюгге

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
43.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

51 матч

29.4%
29.4%
41.2%
15 побед 15 ничьих 21 победа

Первый тайм

31.4%
39.2%
29.4%
16 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.5%
33.3%
39.2%
14 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
3:0
ПДА
2:2
ПДА
2:2
К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

60
26

Голов в среднем за матч

2.22
1.08

Среднее время на гол

40
83

Всего голов

96
58

Голов в среднем за матч

1.88
1.14

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
30
Больше 59%
Меньше 41%
21
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

47
79

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.3
Кавабэ Хаяо 2 0.2
Сова Камал 2 0.2
Бокади Мервей 1 0.1
Драгус Денис 1 0.1
Прайс Айзек 1 0.1
Альсате Стивен 0 0
Доннум Арон 0 0
Cihan Canak 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.7
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.4
Синкернагель Филип 3 0.3
Ванакен Ханс 2 0.2
Нуса Антонио 2 0.2
Бушанан Тажон 2 0.2
Мехеле Брэндон 1 0.1
Ютгла Ферран 1 0.1
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 3 1
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хефкенс Карл 2 0
Хэйден Айзак 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Баланта Эдер 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Результаты матчей

Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
13
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1
Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0

Результаты матчей

Стандард
Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Стандард
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
4.
Брюгге
 10 4 4 2 23 - 11 16
5.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
8.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
9.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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    • 60'
      Ютгла Ферран уходит с поля. Родригеш Тьяго выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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