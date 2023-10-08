Тур: 10. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
11' ГолБокади Мервей
40' Желтая карточкаХэйден Айзак
45' Желтая карточкаДженепо Мусса
45' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
74' Желтая карточкаКанга Вилфрид
1:1
85' ГолСков-Ольсен Андреас
2:1
90' ГолПрайс Айзек
90' Желтая карточкаNoah Ohio
90'+7
Ход матча
11'
1:0
40'
45'
74'
85'
90'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Брюгге
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
43.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
51 матч
29.4%
29.4%
41.2%
15 побед 15 ничьих 21 победа
Первый тайм
31.4%
39.2%
29.4%
16 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.5%
33.3%
39.2%
14 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
60
26
Голов в среднем за матч
2.22
1.08
Среднее время на гол
40
83
Всего голов
96
58
Голов в среднем за матч
1.88
1.14
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
30
Больше 59%
Меньше 41%
21
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
Среднее время на гол
47
79
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.3
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.2
|Сова Камал
|2
|0.2
|Бокади Мервей
|1
|0.1
|Драгус Денис
|1
|0.1
|Прайс Айзек
|1
|0.1
|Альсате Стивен
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.7
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.4
|Синкернагель Филип
|3
|0.3
|Ванакен Ханс
|2
|0.2
|Нуса Антонио
|2
|0.2
|Бушанан Тажон
|2
|0.2
|Мехеле Брэндон
|1
|0.1
|Ютгла Ферран
|1
|0.1
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|3
|1
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Хефкенс Карл
|2
|0
|Хэйден Айзак
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
13
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1
Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1
Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0
Результаты матчей
Стандард
Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Стандард
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
37
19
37
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3