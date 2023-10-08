Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
22' Красная карточкаХенрикссон Элмо
27' Желтая карточкаЛахти Тими
38' Желтая карточкаЭнрике Алан
45' Красная карточкаНиссинен Йири
90'+3
Ход матча
19'
22'
27'
38'
45'
84'
15
Энрике
Алан
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Otto Hautamo
-
9 De
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
21 Irfan Sadik
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
46 матчей
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.1
Среднее время на гол
58
81
Всего голов
29
37
Голов в среднем за матч
1.45
1.42
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.5
1.28
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|4 (1)
|0.15
|Сумусало Микко
|3
|0.12
|Хопкатт Джейми
|3 (1)
|0.12
|Сид Робин
|2
|0.08
|Лахти Тими
|2
|0.08
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0.08
|Сьорос Рику
|2
|0.08
|Нгамба Альваро
|2
|0.08
|Олавале Мухамед
|1
|0.04
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Анини Самуэль
|1
|0.04
|De
|1
|0.04
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|Ндом Али
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|6 (1)
|0.23
|Зекири Альтин
|4
|0.15
|Эль-Мухантир Ануар
|3
|0.12
|Leon Krekovic
|2
|0.08
|Джалу Бубакар
|2
|0.08
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.08
|Tommi Jaentti
|2
|0.08
|Julius Tauriainen
|1
|0.04
|Onni Hanninen
|1
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Шимунович Лука
|0
|0
|Кунингас Микко
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|8
|1
|Лахти Тими
|5
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|5
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Хенрикссон Элмо
|2
|1
|Саллинен Оскари
|3
|0
|Ниссинен Йири
|1
|1
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Энрике Алан
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|9
|0
|Кабаши Ариан
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Кунингас Микко
|6
|0
|Шимунович Лука
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Marin Ljubic
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Irfan Sadik
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Leon Krekovic
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Мариехамн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
4
10
Мариехамн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Лахти
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 20
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
19%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
1
4%
6
33%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
26
25
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
6
23%
2
8%
1-15
4
15%
5
20%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
4
15%
8
32%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
4
15%
3
12%
76-90
Пропущено
40
36
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
4
10%
4
11%
1-15
8
20%
7
19%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
10
25%
4
11%
46-60
1
3%
9
25%
61-75
10
25%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2
Результаты матчей
Мариехамн
Лахти
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
39
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
58
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
169
817
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|26
|15
|8
|3
|48 - 23
|53
|2.
|2:1
|26
|15
|5
|6
|38 - 19
|50
|3.
|2:1
|26
|14
|4
|8
|38 - 25
|46
|4.
|26
|12
|6
|8
|35 - 31
|42
|5.
|1:2
|26
|11
|5
|10
|26 - 26
|38
|6.
|26
|11
|4
|11
|40 - 44
|37
|7.
|26
|10
|5
|11
|35 - 37
|35
|8.
|26
|7
|10
|9
|34 - 41
|31
|9.
|26
|7
|9
|10
|30 - 32
|30
|10.
|26
|7
|8
|11
|25 - 36
|29
|11.
|26
|5
|5
|16
|21 - 42
|20
|12.
|26
|4
|7
|15
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|2:1
|14
|8
|1
|5
|18 - 10
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|20 - 12
|24
|4.
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|5.
|14
|4
|10
|0
|24 - 17
|22
|6.
|1:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|1:2
|13
|6
|5
|2
|22 - 16
|23
|3.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|13
|2
|6
|5
|9 - 17
|12
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|15 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9