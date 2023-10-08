  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:0
Конец матча
Лахти
0'
22' Красная карточка
Хенрикссон Элмо
27' Желтая карточка
Лахти Тими
38' Желтая карточка
Энрике Алан
45' Красная карточка
Ниссинен Йири
84' Желтая карточка
90'+3
81
Хенрикссон
Элмо
15
Энрике
Алан
2
Лахти
Тими
44
Ндом
Али
28
Ниссинен
Йири
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
10
Хопкатт
Джейми
20
Коцопулос
Костас
31
Osku
Maukonen
22
Хертси
Лооренц
29
Akseli
Puukko
27
Пеннинкангас
Теему
16
Julius
Tauriainen
10
Вирта
Эмели
5
Джалу
Бубакар
6
Samuel
Pasanen
24
Leon
Krekovic
17
Tommi
Jaentti
9
Matheus
Alves
I
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

46 матчей

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

В
0:2
В
2:3
В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.1

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

29
37

Голов в среднем за матч

1.45
1.42

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 4 (1) 0.15
Сумусало Микко 3 0.12
Хопкатт Джейми 3 (1) 0.12
Сид Робин 2 0.08
Лахти Тими 2 0.08
Ван дер Хейден Йелле 2 0.08
Сьорос Рику 2 0.08
Нгамба Альваро 2 0.08
Олавале Мухамед 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Анини Самуэль 1 0.04
De 1 0.04
Коцопулос Костас 1 0.04
Ндом Али 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Alves I 6 (1) 0.23
Зекири Альтин 4 0.15
Эль-Мухантир Ануар 3 0.12
Leon Krekovic 2 0.08
Джалу Бубакар 2 0.08
Пирттийоки Юхо 2 0.08
Tommi Jaentti 2 0.08
Julius Tauriainen 1 0.04
Onni Hanninen 1 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Шимунович Лука 0 0
Кунингас Микко 0 0
Irfan Sadik 0 0
Samuel Pasanen 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 8 1
Лахти Тими 5 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Хенрикссон Элмо 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Ниссинен Йири 1 1
Хопкатт Джейми 2 0
Ван дер Хейден Йелле 2 0
Анини Самуэль 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Энрике Алан 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 9 0
Кабаши Ариан 9 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Кунингас Микко 6 0
Шимунович Лука 5 0
Зекири Альтин 4 0
Matheus Alves I 3 0
Вирта Эмели 3 0
Marin Ljubic 3 0
Клинга Матти 2 0
Irfan Sadik 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Эль-Мухантир Ануар 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Leon Krekovic 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4
Мариехамн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

4
10
Мариехамн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Лахти
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 20
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
19%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
1
4%
6
33%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90

Забито

26
25
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
6
23%
2
8%
1-15
4
15%
5
20%
16-30
5
19%
1
4%
31-45
4
15%
8
32%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Пропущено

40
36
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
4
10%
4
11%
1-15
8
20%
7
19%
16-30
7
18%
7
19%
31-45
10
25%
4
11%
46-60
1
3%
9
25%
61-75
10
25%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2

Результаты матчей

Мариехамн
Лахти

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 24%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 26 15 8 3 48 - 23 53
2.
КуПС
 2:1 26 15 5 6 38 - 19 50
3.
ВПС
 2:1 26 14 4 8 38 - 25 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 1:2 26 11 5 10 26 - 26 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35
8.
Хака
 26 7 10 9 34 - 41 31
9.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
10.
Лахти
 26 7 8 11 25 - 36 29
11.
КТП
 26 5 5 16 21 - 42 20
12.
Мариехамн
 26 4 7 15 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 2:1 14 8 1 5 18 - 10 25
3.
ВПС
 2:1 13 7 3 3 20 - 12 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
6.
Хонка
 1:2 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20
8.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 1:2 13 6 5 2 22 - 16 23
3.
ВПС
 2:1 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 1:2 14 5 3 6 12 - 16 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 15 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
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Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Ниссинен Йири увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 38'
    Энрике Алан получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Нгамба Альваро уходит с поля. Otto Hautamo выходит вместо него
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Хенрикссон Элмо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 19'
    Коцопулос Костас уходит с поля. De выходит вместо него
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