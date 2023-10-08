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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Второй тайм: 74'
Альтах
0'
9' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
69' Желтая карточка
Felix Strauss
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
29
Флеккер
Флориан
55
Дарбо
Эбрима
21
Любич
Иван
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
27
Гойгингер
Томас
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
12
Лукачевич
Леонардо
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
28
Jan
Jurcec
ЛАСК
3-4-3
Альтах
3-4-3

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:1
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.6
0.86

Среднее время на гол

150
105

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.21
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

74
79

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.3
Хавель Элиас 2 0.2
Цирайс Филипп 2 0.2
Гойгингер Томас 2 (1) 0.2
Флеккер Флориан 1 0.1
Любичич Марин 1 0.1
Люкенедер Феликс 1 0.1
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.2
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.2
Gustavo VI 1 0.1
Гебауэр Кристиан 1 0.1
Нухиу Атдхи 1 0.1
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.1
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 5 0
Жуль Роберт 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 5 0
Нухиу Атдхи 3 1
Йегер Лукас 4 0
Felix Strauss 2 1
Гугганиг Лукас 2 0
Фадингер Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
3
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
57%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0

Результаты матчей

ЛАСК
Альтах

Точный счет

2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:1 10 7 3 0 18 - 6 24
2.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
3.
ЛАСК
 0:0 10 4 4 2 12 - 7 16
4.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 1:2 10 3 4 3 15 - 17 13
8.
Альтах
 0:0 10 3 4 3 9 - 11 13
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 6 3 3 0 7 - 1 12
2.
Штурм Грац
 2:1 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 1:2 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Альтах
 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Альтах
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 1:2 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
ЛАСК
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
4.70
4.70
6.90
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