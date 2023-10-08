Тур: 10. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
9' Желтая карточкаГугганиг Лукас
69' Желтая карточкаFelix Strauss
1:0
82' ГолЖуль Роберт
90'+6
Ход матча
69'
82'
1:0
55
Дарбо
Эбрима
21
Любич
Иван
10
Жуль
Роберт
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
-
11 Коне МуссаНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
ЛАСК
Альтах
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед
29 матчей
65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.6
0.86
Среднее время на гол
150
105
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.21
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
79
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|4
|0.4
|Хавель Элиас
|2
|0.2
|Цирайс Филипп
|2
|0.2
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.2
|Флеккер Флориан
|1
|0.1
|Любичич Марин
|1
|0.1
|Люкенедер Феликс
|1
|0.1
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.2
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.2
|Gustavo VI
|1
|0.1
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.1
|Нухиу Атдхи
|1
|0.1
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.1
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|5
|0
|Жуль Роберт
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Felix Strauss
|3
|1
|Йегер Лукас
|4
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Фадингер Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
3
ЛАСК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
38%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
4
57%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0
ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Результаты матчей
ЛАСК
Альтах
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
13
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|2.
|2:2
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|5.
|2:2
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|20 - 9
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|2:2
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5