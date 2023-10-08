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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Вольфсбергер
1:2
Второй тайм: 74'
Штурм Грац
0'
3' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
1:0
40' Гол в свои ворота
Данте Амаду
42' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
1:1
54' Гол
Саркария Манприт
1:2
60' Гол
Китеишвили Отар
64' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
70' Желтая карточка
Вютрих Грегори
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
26
Ибертсбергер
Лукас
20
Augustine
Boakye
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Вольфсбергер
3-4-3
Штурм Грац
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.5
Augustine Boakye 2 0.2
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.2
Балло Тьерно 2 0.2
Забитцер Томас 1 0.1
Ридер Флориан 1 0.1
Омич Эрвин 1 0.1
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.4
Китеишвили Отар 3 0.3
Саркария Манприт 3 (1) 0.3
Вютрих Грегори 2 0.2
Фусейни Мохаммед II 1 0.1
Газибегович Юсуф 1 0.1
Аффенгрубер Давид 1 0.1
Хорват Томи 1 0.1
Прасс Александр 1 0.1
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Augustine Boakye 2 1
Алтунашвили Сандро 3 0
Манфред Шмид 1 1
Ляйтгеб Марио 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Mohamed Bamba 2 0
Писингер Симон 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 1 1
Вютрих Грегори 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Серрано Хавьер 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
9
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Штурм Грац
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
14%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
4
29%
3
18%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Штурм Грац

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:1 10 7 3 0 18 - 6 24
2.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
3.
ЛАСК
 0:0 10 4 4 2 12 - 7 16
4.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 1:2 10 3 4 3 15 - 17 13
8.
Альтах
 0:0 10 3 4 3 9 - 11 13
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 6 3 3 0 7 - 1 12
2.
Штурм Грац
 2:1 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 1:2 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Альтах
 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Альтах
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 1:2 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
ЛАСК
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Хирлендер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О Л - Данте Амаду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 3'
    Ляйтгеб Марио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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