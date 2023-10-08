Тур: 10. Стадион: Лавантталь Арена.
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
1:0
40' Гол в свои воротаДанте Амаду
42' Желтая карточкаХирлендер Штефан
1:1
54' ГолСаркария Манприт
1:2
60' ГолКитеишвили Отар
65' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
70' Желтая карточкаВютрих Грегори
75' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
81' Желтая карточкаШерцер Йонатан
90' Желтая карточкаСхерпен Кьелл
90'+6
Ход матча
40'
1:0
42'
54'
1:1
60'
1:2
70'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
97
Яшич
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.5
|Augustine Boakye
|2
|0.2
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.2
|Балло Тьерно
|2
|0.2
|Забитцер Томас
|1
|0.1
|Ридер Флориан
|1
|0.1
|Омич Эрвин
|1
|0.1
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.4
|Китеишвили Отар
|3
|0.3
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.3
|Вютрих Грегори
|2
|0.2
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.1
|Газибегович Юсуф
|1
|0.1
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.1
|Хорват Томи
|1
|0.1
|Прасс Александр
|1
|0.1
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Augustine Boakye
|2
|1
|Алтунашвили Сандро
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Mohamed Bamba
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Штурм Грац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
9
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Штурм Грац
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Пропущено
18
4
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
1
25%
61-75
4
22%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Штурм Грац
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|2.
|2:2
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|5.
|2:2
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|20 - 9
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|2:2
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5