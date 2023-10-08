  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
2:1
Перерыв
ХИК

Ход матча

2'
Башкиров Евгений
(Михаэль Петер)
1:0
14'
Михаэль Петер
(Samuel Lindeman)
2:0
40'
2:1
Банде Хассане
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
3.40
Реклама, betboom.ru
3.70
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
14
Михаэль
Петер
18
Harrison
Sawyer
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
5
Да
Грака
Кристофер
3
Хямяляйнен
Нико
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
29
Олусанья
Антони
17
Банде
Хассане
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед

43 матча

9.3%
18.6%
72.1%
4 победы 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед

История матчей

В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.43

Среднее время на гол

104
210

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

2.67
1.55

Среднее время на гол

33
58

Всего голов

75
43

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 15 (1) 0.58
Roni Hudd 4 0.15
Башкиров Евгений 4 0.15
Harrison Sawyer 3 0.12
Аланко Саму 2 0.08
Рид Тайлер 2 0.08
Роберто Савио 2 0.08
Prosper Ahiabu 2 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Страндваль Себастьян 1 0.04
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 17 (5) 0.65
Оллила Туомас 7 (1) 0.27
Хостикка Сантери 3 0.12
Тенхо Миро 3 0.12
Банде Хассане 3 0.12
Кескинен Топи 2 0.08
Пелтола Матти 2 0.08
Олусанья Антони 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 6 0
Harrison Sawyer 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 3 0
Михаэль Петер 3 0
Samuel Lindeman 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Кескинен Топи 4 0
Хетемай Перпарим 2 1
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

ВПС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ХИК
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
7
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

15
26
ВПС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
ХИК
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

17
33

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
7
47%
76-90

Забито

18
26
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
22%
1
4%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

36
46
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
17%
3
7%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
22%
7
15%
31-45
5
14%
10
22%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
7
19%
12
26%
76-90

Пропущено

24
22
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
13%
4
18%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
7
29%
29%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
8
5
4
8
2.5
4
9
1
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
6
6
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
22
3
13
12
1.5
14
11
5
20
2.5
8
17
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 26 15 8 3 48 - 23 53
2.
КуПС
 2:1 26 15 5 6 38 - 19 50
3.
ВПС
 2:1 26 14 4 8 38 - 25 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 1:2 26 11 5 10 26 - 26 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35
8.
Хака
 26 7 10 9 34 - 41 31
9.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
10.
Лахти
 26 7 8 11 25 - 36 29
11.
КТП
 26 5 5 16 21 - 42 20
12.
Мариехамн
 26 4 7 15 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 2:1 14 8 1 5 18 - 10 25
3.
ВПС
 2:1 13 7 3 3 20 - 12 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
6.
Хонка
 1:2 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20
8.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 1:2 13 6 5 2 22 - 16 23
3.
ВПС
 2:1 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 1:2 14 5 3 6 12 - 16 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 15 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Банде Хассане бьет в цель!
  • 14'
    Samuel Lindeman сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • 2'
    Михаэль Петер сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Башкиров Евгений бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой ХИК.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.58. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.58 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
3.40
Реклама, betboom.ru
3.70
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 2:1 ХИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ВПС
ХИК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 