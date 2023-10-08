Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
2'
14'
2:0
40'
2:1
20
Рид
Тайлер
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед
43 матча
9.3%
18.6%
72.1%
4 победы 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.43
Среднее время на гол
104
210
Всего голов
56
34
Голов в среднем за матч
2.67
1.55
Среднее время на гол
33
58
Всего голов
75
43
Голов в среднем за матч
1.74
1
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|15 (1)
|0.58
|Roni Hudd
|4
|0.15
|Башкиров Евгений
|4
|0.15
|Harrison Sawyer
|3
|0.12
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Рид Тайлер
|2
|0.08
|Роберто Савио
|2
|0.08
|Prosper Ahiabu
|2
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Страндваль Себастьян
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|17 (5)
|0.65
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.27
|Хостикка Сантери
|3
|0.12
|Тенхо Миро
|3
|0.12
|Банде Хассане
|3
|0.12
|Кескинен Топи
|2
|0.08
|Пелтола Матти
|2
|0.08
|Олусанья Антони
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|6
|0
|Harrison Sawyer
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Энгстрем Йеспер
|3
|0
|Михаэль Петер
|3
|0
|Samuel Lindeman
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Кескинен Топи
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ХИК
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
7
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
15
26
ВПС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
ХИК
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
17
33
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
7
47%
76-90
Забито
18
26
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
22%
1
4%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
36
46
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
17%
3
7%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
22%
7
15%
31-45
5
14%
10
22%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
7
19%
12
26%
76-90
Пропущено
24
22
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
13%
4
18%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
7
29%
29%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
66
85
48
49
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
76
66
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
223
1312
1411
520
817
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|26
|15
|8
|3
|48 - 23
|53
|2.
|2:1
|26
|15
|5
|6
|38 - 19
|50
|3.
|2:1
|26
|14
|4
|8
|38 - 25
|46
|4.
|26
|12
|6
|8
|35 - 31
|42
|5.
|1:2
|26
|11
|5
|10
|26 - 26
|38
|6.
|26
|11
|4
|11
|40 - 44
|37
|7.
|26
|10
|5
|11
|35 - 37
|35
|8.
|26
|7
|10
|9
|34 - 41
|31
|9.
|26
|7
|9
|10
|30 - 32
|30
|10.
|26
|7
|8
|11
|25 - 36
|29
|11.
|26
|5
|5
|16
|21 - 42
|20
|12.
|26
|4
|7
|15
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|2:1
|14
|8
|1
|5
|18 - 10
|25
|3.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|20 - 12
|24
|4.
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|5.
|14
|4
|10
|0
|24 - 17
|22
|6.
|1:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|18 - 16
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|1:2
|13
|6
|5
|2
|22 - 16
|23
|3.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|5.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|13
|2
|6
|5
|9 - 17
|12
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|15 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9