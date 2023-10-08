  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
3:2
Конец матча
ХИК
0'
1:0
2' Гол
Башкиров Евгений
2:0
14' Гол
Михаэль Петер
2:1
40' Гол
Банде Хассане
57' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
2:2
77' Гол
Радулович Боян
3:2
90' Гол
Михаэль Петер
90'+6
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
14
Михаэль
Петер
18
Harrison
Sawyer
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
5
Да
Грака
Кристофер
3
Хямяляйнен
Нико
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
29
Олусанья
Антони
17
Банде
Хассане
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед

43 матча

9.3%
18.6%
72.1%
4 победы 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед

История матчей

В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.43

Среднее время на гол

104
210

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

2.67
1.55

Среднее время на гол

33
58

Всего голов

75
43

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 16 (1) 0.62
Roni Hudd 4 0.15
Башкиров Евгений 4 0.15
Harrison Sawyer 3 0.12
Аланко Саму 2 0.08
Рид Тайлер 2 0.08
Роберто Савио 2 0.08
Prosper Ahiabu 2 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Страндваль Себастьян 1 0.04
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 18 (5) 0.69
Оллила Туомас 7 (1) 0.27
Хостикка Сантери 3 0.12
Тенхо Миро 3 0.12
Банде Хассане 3 0.12
Кескинен Топи 2 0.08
Пелтола Матти 2 0.08
Олусанья Антони 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 6 0
Harrison Sawyer 5 0
Prosper Ahiabu 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 3 0
Михаэль Петер 3 0
Samuel Lindeman 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Кескинен Топи 4 0
Хетемай Перпарим 2 1
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

ВПС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ХИК
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
9
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

15
26
ВПС
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
ХИК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
4
19%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
8
44%
76-90

Забито

18
26
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
22%
1
4%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

39
48
22 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
8
21%
3
6%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
5
13%
10
21%
46-60
4
10%
9
19%
61-75
8
21%
13
27%
76-90

Пропущено

26
25
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
12%
6
24%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
8
31%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
8
5
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
23
3
14
12
1.5
15
11
6
20
2.5
8
18
1
25
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 26 15 8 3 49 - 24 53
2.
КуПС
 26 15 5 6 39 - 19 50
3.
ВПС
 26 14 4 8 39 - 26 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 26 11 5 10 26 - 27 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35
8.
Хака
 26 7 10 9 34 - 41 31
9.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
10.
Лахти
 26 7 8 11 25 - 36 29
11.
КТП
 26 5 5 16 21 - 42 20
12.
Мариехамн
 26 4 7 15 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 14 8 1 5 19 - 10 25
3.
ВПС
 13 7 3 3 21 - 13 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
6.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20
8.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 13 6 5 2 23 - 17 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 14 5 3 6 12 - 17 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 18 (1)
ВПС Михаэль Петер 16 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Банде Хассане бьет в цель!
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