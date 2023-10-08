Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
2' ГолБашкиров Евгений
2:0
14' ГолМихаэль Петер
2:1
40' ГолБанде Хассане
57' Желтая карточкаProsper Ahiabu
2:2
77' ГолРадулович Боян
3:2
90' ГолМихаэль Петер
90'+6
Ход матча
2'
14'
2:0
40'
2:1
57'
77'
2:2
90'
3:2
20
Рид
Тайлер
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед
43 матча
9.3%
18.6%
72.1%
4 победы 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.43
Среднее время на гол
104
210
Всего голов
56
34
Голов в среднем за матч
2.67
1.55
Среднее время на гол
33
58
Всего голов
75
43
Голов в среднем за матч
1.74
1
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|16 (1)
|0.62
|Roni Hudd
|4
|0.15
|Башкиров Евгений
|4
|0.15
|Harrison Sawyer
|3
|0.12
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Рид Тайлер
|2
|0.08
|Роберто Савио
|2
|0.08
|Prosper Ahiabu
|2
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Страндваль Себастьян
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|18 (5)
|0.69
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.27
|Хостикка Сантери
|3
|0.12
|Тенхо Миро
|3
|0.12
|Банде Хассане
|3
|0.12
|Кескинен Топи
|2
|0.08
|Пелтола Матти
|2
|0.08
|Олусанья Антони
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|6
|0
|Harrison Sawyer
|5
|0
|Prosper Ahiabu
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Энгстрем Йеспер
|3
|0
|Михаэль Петер
|3
|0
|Samuel Lindeman
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Кескинен Топи
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ХИК
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
2
9
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
15
26
ВПС
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
ХИК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
4
19%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
8
44%
76-90
Забито
18
26
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
22%
1
4%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
39
48
22 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
8
21%
3
6%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
5
13%
10
21%
46-60
4
10%
9
19%
61-75
8
21%
13
27%
76-90
Пропущено
26
25
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
12%
6
24%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
8
31%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
76
85
58
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
76
76
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
233
1412
1511
620
818
125
323
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9