Тур: 11. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:2
Перерыв
Ход матча
8'
0:1
9'
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
10
Ракочи
Михал
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Краковия
Ягеллония Белосток
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
35 матчей
31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.32
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.43
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
63
95
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.2
|Кялльман Беньямин
|2
|0.2
|Patryk Makuch
|2
|0.2
|Ярошински Павел
|1
|0.1
|Атанасов Яни
|1
|0.1
|Гицэ Вирджил
|1
|0.1
|Takuto Oshima
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|5 (2)
|0.5
|Вдовик Бартломей
|4 (1)
|0.4
|Имас Хесус
|3
|0.3
|Наранхо Хосе
|3
|0.3
|Нене III
|2
|0.2
|Dominik Marczuk
|1
|0.1
|Хансен Кристоффер
|1
|0.1
|Wojciech Laski
|1
|0.1
|Левицки Якуб
|1
|0.1
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
15
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Ягеллония Белосток
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
6
32%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4
Результаты матчей
Краковия
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Краковия
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 12
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|6.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|7.
|11
|6
|0
|5
|22 - 13
|18
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 3
|9
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5