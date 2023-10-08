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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Краковия
0:2
Перерыв
Ягеллония Белосток

Ход матча

8'
0:1
Вдовик Бартломей
9'
0:2
Хансен Кристоффер
(Dominik Marczuk)
44'
 
Скшипчак Матеуш
Матысик Милош
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Ягеллония Белосток
3.55
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9.40
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3.50
Все Коэффициенты
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
2
Рыпэ
Корнел
6
Атанасов
Яни
10
Ракочи
Михал
18
Takuto
Oshima
4
Ярошински
Павел
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
28
Наранхо
Хосе
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Краковия
3-5-2
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Ягеллония Белосток

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.32
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.43
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

63
95

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.2
Кялльман Беньямин 2 0.2
Patryk Makuch 2 0.2
Ярошински Павел 1 0.1
Атанасов Яни 1 0.1
Гицэ Вирджил 1 0.1
Takuto Oshima 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 5 (2) 0.5
Вдовик Бартломей 4 (1) 0.4
Имас Хесус 3 0.3
Наранхо Хосе 3 0.3
Нене III 2 0.2
Dominik Marczuk 1 0.1
Хансен Кристоффер 1 0.1
Wojciech Laski 1 0.1
Левицки Якуб 1 0.1
Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Нене III 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
15
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Ягеллония Белосток
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
6
32%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4

Результаты матчей

Краковия
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Краковия
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Ягеллония Белосток
 2:0 10 7 1 2 21 - 12 22
3.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
6.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
7.
Погонь Щецин
 11 6 0 5 22 - 13 18
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 0:2 10 3 4 3 9 - 13 13
11.
Пяст
 11 2 7 2 10 - 10 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 5 5 0 0 15 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 0:2 5 1 2 2 4 - 9 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 5 3 0 2 9 - 3 9
3.
Краковия
 0:2 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
11.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
12.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
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Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Матысик Милош уходит с поля. Скшипчак Матеуш выходит вместо него
  • 9'
    Dominik Marczuk сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
  • 8'
    Г О О О О Л - Вдовик Бартломей бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Краковия
Ничья
Ягеллония Белосток
3.55
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9.40
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3.50
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Краковия
Ягеллония Белосток
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