  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
2:1
Перерыв
Хонка
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Коски Вилле
2:0
21' Гол
Туоминен Яссе
24' Желтая карточка
Видьеског Аксель
29' Желтая карточка
Янсен Кевин
36' Желтая карточка
Вурц Иоханнес
38' Желтая карточка
Биспо Габриэл
2:1
42' Гол
Ерёменко Роман

Ход матча

14'
Коски Вилле
1:0
21'
Туоминен Яссе
(Жуниор Элитон)
2:0
24'
Видьеског Аксель
 
29'
 
Янсен Кевин
36'
 
Вурц Иоханнес
38'
Биспо Габриэл
 
42'
2:1
Ерёменко Роман
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Ничья
Хонка
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Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
38
Миеттинен
Тони
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
9
Туоминен
Яссе
19
Биспо
Габриэл
10
Жуниор
Элитон
12
Паунио
Роопе
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Флориан
Кребс
9
Вурц
Иоханнес
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
13
Ерёменко
Роман
17
Лайне
Лаури
КуПС
Хонка

История личных встреч

КуПС
Хонка

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа

39 матчей

25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.6%
20.5%
53.9%
10 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

В
0:1
В
0:1
В
3:2
В
1:1
В
2:0
В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

0.95
1.11

Среднее время на гол

94
81

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.81

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

53
58

Голов в среднем за матч

1.36
1.49

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.23
Ветели Йоона 5 0.19
Хейнонен Артту 5 (2) 0.19
Саволайнен Саку 4 0.15
Туоминен Яссе 4 0.15
Видьеског Аксель 3 (2) 0.12
Сааринен Сет 2 0.08
Биспо Габриэл 2 0.08
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Жуниор Элитон 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.23
Янсен Кевин 3 (1) 0.12
Ерёменко Роман 2 (1) 0.08
Коскинен Отсо 2 0.08
Вурц Иоханнес 2 0.08
Музинга Джонатан 2 0.08
Алегрия Хуан 1 0.04
Ортис Матео 1 0.04
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Лопес Майкл 1 0.04
Бак Флориан 1 0.04
Банахене Насиру 1 0.04
Коски Вилле 1 0.04
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 10 0
Биспо Габриэл 7 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Туоминен Яссе 3 0
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Жуниор Элитон 2 0
Лампинен Пири 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Tete Yengi 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Роман 4 1
Арко-Менса Эдмунд 5 0
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Янсен Кевин 4 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Флориан Кребс 4 0
Вурц Иоханнес 2 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Бак Флориан 1 0
Банахене Насиру 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

КуПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хонка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

21
13
КуПС
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Хонка
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
8
38%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

37
25
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
6
16%
1
4%
1-15
6
16%
4
16%
16-30
5
14%
5
20%
31-45
10
27%
4
16%
46-60
2
5%
6
24%
61-75
8
22%
5
20%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 18
3
18%
3
13%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
2
12%
7
29%
29%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2
Хонка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 ХИК - Хонка 3:0 Хонка - ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2
Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1

Результаты матчей

КуПС
Хонка

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КуПС
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
5
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
14
11
12
13
1.5
7
18
4
21
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 26 15 8 3 48 - 23 53
2.
КуПС
 2:1 26 15 5 6 38 - 19 50
3.
ВПС
 2:1 26 14 4 8 38 - 25 46
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 1:2 26 11 5 10 26 - 26 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35
8.
Хака
 26 7 10 9 34 - 41 31
9.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
10.
Лахти
 26 7 8 11 25 - 36 29
11.
КТП
 26 5 5 16 21 - 42 20
12.
Мариехамн
 26 4 7 15 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:2 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 2:1 14 8 1 5 18 - 10 25
3.
ВПС
 2:1 13 7 3 3 20 - 12 24
4.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
5.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
6.
Хонка
 1:2 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20
8.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:1 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 1:2 13 6 5 2 22 - 16 23
3.
ВПС
 2:1 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 1:2 14 5 3 6 12 - 16 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 13 2 6 5 9 - 17 12
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 15 (3)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • 21'
    Жуниор Элитон сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Туоминен Яссе бьет в цель!
  • 14'
    Г О О О О Л - Коски Вилле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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КуПС
Ничья
Хонка
4.60
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