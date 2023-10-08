Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
14' Гол в свои воротаКоски Вилле
2:0
21' ГолТуоминен Яссе
24' Желтая карточкаВидьеског Аксель
29' Желтая карточкаЯнсен Кевин
36' Желтая карточкаВурц Иоханнес
38' Желтая карточкаБиспо Габриэл
2:1
42' ГолЕрёменко Роман
3:1
48' ПенальтиВидьеског Аксель
64' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
90'+4
Ход матча
14'
1:0
21'
2:0
24'
29'
36'
38'
42'
2:1
48'
3:1
64'
15
Сиссе
Ибраим
12
Паунио
Роопе
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КуПС
Хонка
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа
39 матчей
25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.6%
20.5%
53.9%
10 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
0.95
1.11
Среднее время на гол
94
81
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.83
1.81
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
53
58
Голов в среднем за матч
1.36
1.49
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.23
|Ветели Йоона
|5
|0.19
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.19
|Саволайнен Саку
|4
|0.15
|Туоминен Яссе
|4
|0.15
|Видьеског Аксель
|4 (3)
|0.15
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Биспо Габриэл
|2
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.23
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.12
|Ерёменко Роман
|2 (1)
|0.08
|Коскинен Отсо
|2
|0.08
|Вурц Иоханнес
|2
|0.08
|Музинга Джонатан
|2
|0.08
|Алегрия Хуан
|1
|0.04
|Ортис Матео
|1
|0.04
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Лопес Майкл
|1
|0.04
|Бак Флориан
|1
|0.04
|Банахене Насиру
|1
|0.04
|Коски Вилле
|1
|0.04
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|10
|0
|Биспо Габриэл
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Туоминен Яссе
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Роман
|4
|1
|Эрнандес Алдайр
|5
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|0
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Янсен Кевин
|4
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Вурц Иоханнес
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Бак Флориан
|1
|0
|Банахене Насиру
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Хонка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Хонка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
21
13
КуПС
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Хонка
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
23
17
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
17%
2
15%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
8
38%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
39
27
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
6
15%
2
7%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
5
13%
6
22%
31-45
11
28%
4
15%
46-60
2
5%
6
22%
61-75
8
21%
5
19%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 19
4
21%
3
12%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
8
31%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2
Хонка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 ХИК - Хонка 3:0 Хонка - ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2
Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1
Результаты матчей
КуПС
Хонка
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
75
68
48
311
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
86
75
311
210
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1511
1313
719
521
323
125
125
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|18 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|16 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9