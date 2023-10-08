Тур: 10. Стадион: Босуил.
0'
0:1
11' ГолНуху Айзек
1:1
14' ГолВермирен Артур
2:1
34' ГолБаликвиша Мишель-Анже
3:1
61' Гол в свои воротаRune Paeshuyse
74' Желтая карточкаБайе Брандон
84' Желтая карточкаGary Magnee
4:1
90' ГолМуйя Арбнор
90'+5
Ход матча
11'
0:1
14'
1:1
34'
61'
3:1
74'
84'
90'
4:1
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Антверпен
Эйпен
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
32 матча
53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Среднее время на гол
72
110
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.41
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.5
|Муйя Арбнор
|3
|0.3
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.1
|Вермирен Артур
|1
|0.1
|Керк Джирано
|1
|0.1
|Батай Йелле
|1
|0.1
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.1
|Винс Сэмюэл
|1
|0.1
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.3
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.2
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.2
|Yentil van Genechten
|2
|0.2
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.1
|Пантович Милош
|1
|0.1
|Деом Жером
|1
|0.1
|Amadou Keita
|1
|0.1
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
6
5
Антверпен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Эйпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
25%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
2
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0
Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4
Результаты матчей
Антверпен
Эйпен
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
37
37
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|2.
|0:0
|10
|5
|5
|0
|15 - 9
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|4.
|10
|4
|5
|1
|17 - 5
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|23 - 11
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|7.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|15 - 9
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 20
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|16.
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3