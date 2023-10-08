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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Антверпен
4:1
Конец матча
Эйпен
0'
0:1
11' Гол
Нуху Айзек
1:1
14' Гол
Вермирен Артур
2:1
34' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
3:1
61' Гол в свои ворота
Rune Paeshuyse
74' Желтая карточка
Байе Брандон
84' Желтая карточка
Gary Magnee
4:1
90' Гол
Муйя Арбнор
90'+5
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Вермирен
Артур
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
15
Gary
Magnee
19
Пантович
Милош
6
Байе
Брандон
7
Нуху
Айзек
27
Финнбогасон
Альфред
23
Кристи-Дэвис
Исаак
Антверпен
4-3-3
Эйпен
5-4-1

История личных встреч

Антверпен
Эйпен

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

32 матча

53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:4
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ВД
0:0
ВД
3:4
БВЛ
4:1
ВД
4:1
БВЛ
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
2ЙК
3:0
2ЙК
1:3
2ЙК
1:1
2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
3:0
2ЙК
3:0
2ЙК
1:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Среднее время на гол

72
110

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.41
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.5
Муйя Арбнор 3 0.3
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.1
Вермирен Артур 1 0.1
Керк Джирано 1 0.1
Батай Йелле 1 0.1
Эккеленкамп Юрген 1 0.1
Винс Сэмюэл 1 0.1
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 3 0.3
Gary Magnee 2 (1) 0.2
Чарльз-Кук Риган 2 0.2
Yentil van Genechten 2 0.2
Финнбогасон Альфред 1 0.1
Пантович Милош 1 0.1
Деом Жером 1 0.1
Amadou Keita 1 0.1
Алло Тедди 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Gary Magnee 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

6
5
Антверпен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Эйпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
25%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0
Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4

Результаты матчей

Антверпен
Эйпен

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
2.
Гент
 0:0 10 5 5 0 15 - 9 20
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
4.
Антверпен
 10 4 5 1 17 - 5 17
5.
Брюгге
 10 4 4 2 23 - 11 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 0:0 10 3 6 1 15 - 9 15
8.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
9.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Эйпен
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
3.
Гент
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
7.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 0:0 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 5 2 0 3 6 - 8 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Вермирен Артур сделал результативную передачу.
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