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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
2:2
Второй тайм: 90+'
Зальцбург
0'
0:1
7' Гол
Шимич Роко
0:2
29' Гол
Форсон Аманква
38' Красная карточка
Павлович Страхинья
1:2
45' Гол
Nicolas Wimmer
46' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
70' Желтая карточка
Шлагер Александер
2:2
74' Гол
Florian Jaritz
87' Желтая карточка
Штрауди Симон
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Зальцбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:2
Б
0:3
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:6
Б
2:1
Б
3:1
К
7:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.42

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

3.2
2.75

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.5
Andy Irving 3 0.3
Florian Jaritz 1 0.1
Kosmas Gezos 1 0.1
Christopher Cvetko 1 0.1
Верницниг Кристофер 1 0.1
Nicolas Wimmer 1 0.1
Бонна Соломон 1 0.1
Арвайлер Йонас 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 5 0.5
Шимич Роко 4 0.4
Койта Секу 3 (1) 0.3
Дедич Амар 2 0.2
Форсон Аманква 2 0.2
Глух Оскар 2 0.2
Беду Самсон 2 0.2
Павлович Страхинья 1 0.1
Соле Умар 1 0.1
Доргелес Нене 1 0.1
Ратков Петар 1 0.1
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Turgay Gemicibasi 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Sinan Karweina 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Штрауди Симон 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 1
Конате Карим 3 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Шлагер Александер 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зальцбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
7
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Зальцбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
2
50%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
4
18%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1
Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Зальцбург

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
8
1
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 3 0 18 - 6 24
2.
Зальцбург
 2:2 10 7 2 1 24 - 7 23
3.
ЛАСК
 10 5 3 2 13 - 7 18
4.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 2:2 10 3 6 1 15 - 11 15
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 10 3 4 3 15 - 17 13
8.
Альтах
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 2:2 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 2:2 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 2:2 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 2:2 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
8.
Альтах
 6 1 3 2 5 - 7 6
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Аустрия Клагенфурт
    Ничья
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    8.40
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