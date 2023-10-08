Тур: 10. Стадион: 28 Black Arena.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
7' ГолШимич Роко
0:2
29' ГолФорсон Аманква
38' Красная карточкаПавлович Страхинья
1:2
45' ГолNicolas Wimmer
46' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
70' Желтая карточкаШлагер Александер
2:2
74' ГолFlorian Jaritz
87' Желтая карточкаШтрауди Симон
Ход матча
7'
0:1
29'
0:2
45'
1:2
46'
74'
2:2
87'
19
Andy
Irving
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.42
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
3.2
2.75
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.5
|Andy Irving
|3
|0.3
|Florian Jaritz
|1
|0.1
|Kosmas Gezos
|1
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.1
|Верницниг Кристофер
|1
|0.1
|Nicolas Wimmer
|1
|0.1
|Бонна Соломон
|1
|0.1
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|5
|0.5
|Шимич Роко
|4
|0.4
|Койта Секу
|3 (1)
|0.3
|Дедич Амар
|2
|0.2
|Форсон Аманква
|2
|0.2
|Глух Оскар
|2
|0.2
|Беду Самсон
|2
|0.2
|Павлович Страхинья
|1
|0.1
|Соле Умар
|1
|0.1
|Доргелес Нене
|1
|0.1
|Ратков Петар
|1
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зальцбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
7
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Зальцбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
2
50%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
4
18%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1
Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
81
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|2.
|2:2
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|5.
|2:2
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|20 - 9
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|11.
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|2:2
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5