Тур: 10. Стадион: 28 Black Arena. Зрители: 4892
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолШимич Роко
0:2
29' ГолФорсон Аманква
38' Красная карточкаПавлович Страхинья
1:2
45' ГолNicolas Wimmer
46' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
70' Желтая карточкаШлагер Александер
2:2
74' ГолFlorian Jaritz
87' Желтая карточкаШтрауди Симон
90'+5
Ход матча
8'
0:1
29'
0:2
45'
1:2
46'
74'
2:2
87'
19
Andy
Irving
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.42
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
3.2
2.75
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.5
|Andy Irving
|3
|0.3
|Florian Jaritz
|1
|0.1
|Kosmas Gezos
|1
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.1
|Верницниг Кристофер
|1
|0.1
|Nicolas Wimmer
|1
|0.1
|Бонна Соломон
|1
|0.1
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|5
|0.5
|Шимич Роко
|4
|0.4
|Койта Секу
|3 (1)
|0.3
|Дедич Амар
|2
|0.2
|Форсон Аманква
|2
|0.2
|Глух Оскар
|2
|0.2
|Беду Самсон
|2
|0.2
|Павлович Страхинья
|1
|0.1
|Соле Умар
|1
|0.1
|Доргелес Нене
|1
|0.1
|Ратков Петар
|1
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зальцбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
7
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Зальцбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
6
25%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1
Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
91
28
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5