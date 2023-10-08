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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Легия
1:1
Второй тайм: 59'
Ракув
0'
5' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
0:1
26' Гол
Кочергин Владислав
1:1
45' Гол
Вшолек Павел
49' Желтая карточка
Рибейру Юри
49' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
52' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
1
Тобиаш
Кацпер
4
Бурч
Марко
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
7
Пекхарт
Томаш
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
14
Плавшич
Срджан
30
Кочергин
Владислав
66
Папаниколау
Яннис
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Легия
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Ракув

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
К
0:0
Э
3:1
Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
97

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.6
Мучи Эрнест 3 0.3
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.3
Вшолек Павел 2 0.2
Гуаль Марк 1 0.1
Элитим Хуэрхен 1 0.1
Баку Макана 1 0.1
Капюади Стив 1 0.1
Стржалек Игорь 1 0.1
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.3
Кочергин Владислав 3 0.3
Новак Бартош 3 0.3
Зволински Лукаш 3 (2) 0.3
Папаниколау Яннис 2 0.2
Раковитан Богдан 2 0.2
Замора Джон 1 0.1
Киттель Сонни 1 0.1
Плавшич Срджан 1 0.1
Сореску Деян 1 0.1
Салес Жеан Карлос 1 0.1
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 4 1
Бурч Марко 1 1
Рибейру Юри 2 0
Челхака Юрген 2 0
Слиш Бартош 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Росолек Мацей 1 0
Капюади Стив 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 4 0
Ковачевич Аднан 3 0
Берггрен Густав 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Новак Бартош 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
13
Легия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ракув
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
28%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0

Результаты матчей

Легия
Ракув

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Легия
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
3
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 1 2 23 - 14 22
3.
Легия
 1:1 10 6 3 1 19 - 10 21
4.
Ракув
 1:1 10 6 2 2 21 - 12 20
5.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
6.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
7.
Погонь Щецин
 11 6 0 5 22 - 13 18
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 10 3 4 3 11 - 15 13
11.
Пяст
 11 2 7 2 10 - 10 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:1 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 1:1 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 5 3 0 2 9 - 3 9
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Легия
 1:1 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
11.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
12.
Ракув
 1:1 4 1 1 2 8 - 10 4
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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