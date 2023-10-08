Тур: 11. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
5' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
0:1
26' ГолКочергин Владислав
1:1
45' ГолВшолек Павел
49' Желтая карточкаРибейру Юри
49' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
52' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
Ход матча
5'
26'
45'
1:1
49'
52'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Ракув
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
97
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.6
|Мучи Эрнест
|3
|0.3
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.3
|Вшолек Павел
|2
|0.2
|Гуаль Марк
|1
|0.1
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.1
|Баку Макана
|1
|0.1
|Капюади Стив
|1
|0.1
|Стржалек Игорь
|1
|0.1
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.3
|Кочергин Владислав
|3
|0.3
|Новак Бартош
|3
|0.3
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.3
|Папаниколау Яннис
|2
|0.2
|Раковитан Богдан
|2
|0.2
|Замора Джон
|1
|0.1
|Киттель Сонни
|1
|0.1
|Плавшич Срджан
|1
|0.1
|Сореску Деян
|1
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.1
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Бурч Марко
|1
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|4
|0
|Ковачевич Аднан
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
3
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
13
Легия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ракув
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
28%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0
Результаты матчей
Легия
Ракув
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Легия
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
45
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|3.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|4.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|6.
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|7.
|11
|6
|0
|5
|22 - 13
|18
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|11 - 15
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|18.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 3
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|12.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5