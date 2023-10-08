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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 25368 Главный судья: Марциняк Шимон
Легия
1:2
Конец матча
Ракув
0'
5' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
0:1
26' Гол
Кочергин Владислав
1:1
45' Гол
Вшолек Павел
49' Желтая карточка
Рибейру Юри
49' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
52' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
63' Желтая карточка
Берггрен Густав
1:2
73' Гол в свои ворота
Августиняк Рафал
80' Желтая карточка
Раковитан Богдан
87' Желтая карточка
Цебуля Марчин
90' Желтая карточка
Зволински Лукаш
90' Желтая карточка
Крамер Блаж
90' Желтая карточка
Вшолек Павел
90' Желтая карточка
Августиняк Рафал
90'+11
1
Тобиаш
Кацпер
4
Бурч
Марко
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
7
Пекхарт
Томаш
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
14
Плавшич
Срджан
30
Кочергин
Владислав
66
Папаниколау
Яннис
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Легия
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Ракув

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
К
0:0
Э
3:1
Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
97

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.6
Мучи Эрнест 3 0.3
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.3
Вшолек Павел 2 0.2
Гуаль Марк 1 0.1
Элитим Хуэрхен 1 0.1
Баку Макана 1 0.1
Капюади Стив 1 0.1
Стржалек Игорь 1 0.1
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.3
Кочергин Владислав 3 0.3
Новак Бартош 3 0.3
Зволински Лукаш 3 (2) 0.3
Папаниколау Яннис 2 0.2
Раковитан Богдан 2 0.2
Замора Джон 1 0.1
Киттель Сонни 1 0.1
Плавшич Срджан 1 0.1
Сореску Деян 1 0.1
Салес Жеан Карлос 1 0.1
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 4 1
Рибейру Юри 3 0
Бурч Марко 1 1
Элитим Хуэрхен 2 0
Челхака Юрген 2 0
Вшолек Павел 1 0
Слиш Бартош 1 0
Крамер Блаж 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Капюади Стив 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 4 0
Ковачевич Аднан 3 0
Берггрен Густав 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Новак Бартош 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
13
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
3
25%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0

Результаты матчей

Легия
Ракув

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Легия
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
3
4
6
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 2 2 18 - 10 23
2.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
3.
Ягеллония Белосток
 10 7 1 2 23 - 14 22
4.
Легия
 10 6 2 2 19 - 11 20
5.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
6.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
7.
Погонь Щецин
 11 6 0 5 22 - 13 18
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 10 3 4 3 11 - 15 13
11.
Пяст
 11 2 7 2 10 - 10 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
3.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 5 3 0 2 9 - 3 9
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
9.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 9 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Рибейру Юри сделал результативную передачу.
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