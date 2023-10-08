Тур: 11. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 25368 Главный судья: Марциняк Шимон
0'
5' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
0:1
26' ГолКочергин Владислав
1:1
45' ГолВшолек Павел
49' Желтая карточкаРибейру Юри
49' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
52' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
63' Желтая карточкаБерггрен Густав
1:2
73' Гол в свои воротаАвгустиняк Рафал
80' Желтая карточкаРаковитан Богдан
87' Желтая карточкаЦебуля Марчин
90' Желтая карточкаЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаКрамер Блаж
90' Желтая карточкаВшолек Павел
90' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
90'+11
Ход матча
5'
26'
45'
1:1
49'
52'
63'
73'
1:2
80'
82'
87'
90'
90'
90'
90'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Ракув
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
97
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.6
|Мучи Эрнест
|3
|0.3
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.3
|Вшолек Павел
|2
|0.2
|Гуаль Марк
|1
|0.1
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.1
|Баку Макана
|1
|0.1
|Капюади Стив
|1
|0.1
|Стржалек Игорь
|1
|0.1
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.3
|Кочергин Владислав
|3
|0.3
|Новак Бартош
|3
|0.3
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.3
|Папаниколау Яннис
|2
|0.2
|Раковитан Богдан
|2
|0.2
|Замора Джон
|1
|0.1
|Киттель Сонни
|1
|0.1
|Плавшич Срджан
|1
|0.1
|Сореску Деян
|1
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.1
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Рибейру Юри
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|4
|0
|Ковачевич Аднан
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
3
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
13
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
3
25%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0
Результаты матчей
Легия
Ракув
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Легия
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
46
37
19
19
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|9 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5