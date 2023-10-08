  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Гент
1:1
Конец матча
Генк
0'
23' Желтая карточка
Фадера Алию
60' Желтая карточка
Зекири Анди
0:1
63' Гол
Зекири Анди
70' Желтая карточка
Кумс Свен
70' Желтая карточка
Галарса Матиас
1:1
84' Гол
Самуаз Матисс
90'+8
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
19
Фофанан
Малик
10
Тиссудали
Тарик
17
Юльсагер
Эндрю
26
Вандервоордт
Маартен
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
3
Садик
Муджаид
77
Эль-Уади
Закария
25
Галарса
Матиас
8
Хейнен
Бриан
7
Фадера
Алию
10
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Зекири
Анди
Гент
3-4-2-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Генк

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
57.1%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

48 матчей

35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.1%
35.4%
37.5%
13 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

67
67

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.3
Хон Хён-Сок 2 0.2
Орбан Гифт 2 0.2
Кумс Свен 1 0.1
Ватанабэ Цуёси 1 0.1
Тиссудали Тарик 1 0.1
Торунарига Джордан 1 0.1
Кандусс Исмаэль 1 0.1
Самуаз Матисс 1 0.1
Фофанан Малик 1 0.1
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 2 0.2
Арокодаре Толуваласе 2 0.2
Муньос Даниэль 2 0.2
Эль-Ханнус Билаль 2 0.2
Зекири Анди 2 0.2
Кайембе Йорис 1 0.1
Хейнен Бриан 1 (1) 0.1
Куэста Карлос 1 0.1
Фадера Алию 1 0.1
Галарса Матиас 1 0.1
Грошовски Патрик 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 2 2
Муньос Даниэль 4 0
Кайембе Йорис 2 0
Галарса Матиас 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Зекири Анди 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
2
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

12
11
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
42%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1
Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1
Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3

Результаты матчей

Гент
Генк

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гент
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 22 - 12 22
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 10 4 5 1 17 - 5 17
5.
Брюгге
 10 4 4 2 23 - 11 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Эйпен
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
3.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
7.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 5 2 0 3 6 - 8 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 5 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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