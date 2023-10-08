Тур: 10. Стадион: Геламко.
0'
23' Желтая карточкаФадера Алию
60' Желтая карточкаЗекири Анди
0:1
63' ГолЗекири Анди
70' Желтая карточкаКумс Свен
70' Желтая карточкаГаларса Матиас
1:1
84' ГолСамуаз Матисс
90'+8
Ход матча
23'
60'
63'
0:1
70'
70'
84'
1:1
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Генк
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
57.1%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
48 матчей
35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.1%
35.4%
37.5%
13 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
67
67
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.3
|Хон Хён-Сок
|2
|0.2
|Орбан Гифт
|2
|0.2
|Кумс Свен
|1
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.1
|Тиссудали Тарик
|1
|0.1
|Торунарига Джордан
|1
|0.1
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.1
|Самуаз Матисс
|1
|0.1
|Фофанан Малик
|1
|0.1
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.2
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0.2
|Муньос Даниэль
|2
|0.2
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0.2
|Зекири Анди
|2
|0.2
|Кайембе Йорис
|1
|0.1
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.1
|Куэста Карлос
|1
|0.1
|Фадера Алию
|1
|0.1
|Галарса Матиас
|1
|0.1
|Грошовски Патрик
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|2
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
2
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
12
11
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
42%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1
Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1
Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3
Результаты матчей
Гент
Генк
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гент
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
46
28
37
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|5 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3