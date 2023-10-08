Тур: 10. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:4
Конец матча
0'
0:1
37' ГолКастро-Монтес Алессио
0:2
45' ПенальтиНильссон Хокан
55' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
0:3
58' ГолНильссон Хокан
61' Желтая карточкаНильссон Хокан
70' Желтая карточкаМатида Коки
74' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
0:4
86' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточкаКойта Абубакари
90'+4
Ход матча
37'
45'
0:2
58'
61'
70'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
54
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|7 (1)
|0.7
|Jarne Steuckers
|1
|0.1
|Mathias Delorge
|1
|0.1
|Ито Рётаро
|1
|0.1
|Хасиока Даики
|1
|0.1
|Анану Фредерик
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Хокан
|5 (3)
|0.5
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.5
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.4
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.2
|Сайкс Росс
|2
|0.2
|Лапуссен Лоик
|1
|0.1
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.1
|Терхо Каспер
|1
|0.1
|Амани Жан
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Rein Van Helden
|3
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
12
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
36%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
5
23%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3
Результаты матчей
Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
73
19
46
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|5 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3