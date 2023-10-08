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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сент-Трейден
0:4
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
37' Гол
Кастро-Монтес Алессио
0:2
45' Пенальти
Нильссон Хокан
55' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
0:3
58' Гол
Нильссон Хокан
61' Желтая карточка
Нильссон Хокан
70' Желтая карточка
Матида Коки
74' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
0:4
86' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточка
Койта Абубакари
90'+4
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Jarne
Steuckers
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
27
Садики
Ноа
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
29
Нильссон
Хокан
23
Пуэртас
Кэмерон
Сент-Трейден
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
54

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 7 (1) 0.7
Jarne Steuckers 1 0.1
Mathias Delorge 1 0.1
Ито Рётаро 1 0.1
Хасиока Даики 1 0.1
Анану Фредерик 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильссон Хокан 5 (3) 0.5
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.5
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.4
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.2
Сайкс Росс 2 0.2
Лапуссен Лоик 1 0.1
Бёрджесс Кристиан 1 0.1
Кастро-Монтес Алессио 1 0.1
Терхо Каспер 1 0.1
Амани Жан 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 3 0
Койта Абубакари 3 0
Rein Van Helden 3 0
Хасиока Даики 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 3 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
12
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
36%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3

Результаты матчей

Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 22 - 12 22
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 10 4 5 1 17 - 5 17
5.
Брюгге
 10 4 4 2 23 - 11 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Эйпен
 10 3 1 6 13 - 22 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
3.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
7.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 5 2 0 3 6 - 8 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 5 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Нильссон Хокан бьет в цель!
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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