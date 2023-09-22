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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Салернитана
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
12' Гол
Романьоли Симоне
30' Желтая карточка
Касо Джузеппе
34' Желтая карточка
Околи Меме
48' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
1:1
52' Гол
Кабрал Жоване
81' Желтая карточка
Ловато Маттео
90'+6
1:1. Гол Жоване Кабрала (видео)....
0:1. Гол Симоне Романьоли (видео...

Ход матча

12'
0:1
Романьоли Симоне
(Марчицца Риккардо)
30'
 
Касо Джузеппе
34'
 
Околи Меме
48'
Маццокки Паскуале
 
52'
Кабрал Жоване
1:1
62'
 
Гарритано Лука
Брешанини Марко
62'
 
Баэс Хайме
Касо Джузеппе
67'
Иквуемеси Чуквубуикем
Маццокки Паскуале
 
77'
 
Квернадзе Гкоргий
Соуле Матиас
77'
 
Чуни Марвин
Хеддира Валид
78'
Бохинен Эмиль
Маджоре Джулио
 
81'
Ловато Маттео
 
84'
Кабрал Жоване
Ловато Маттео
 
84'
Данилюк Флавиус
Ботхейм Эрик
 
85'
Ленговски Матеуш
Мартеджани Агустин
 
90'
 
Бурабия Мехди
Барренечеа Энцо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 382 Количество передач 399
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Салернитана 43.4% (56)
X 38% (49)
Фрозиноне 18.6% (24)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
7
Мартеджани
Агустин
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешанини
Марко
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
10
Касо
Джузеппе
Салернитана
3-4-2-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Фрозиноне

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
1:3
ППД
2:0
ППД
2:2
КИЛП
0:0
ППД
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:2
СB
3:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.8

Среднее время на гол

70
112

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.29

Среднее время на гол

112
70

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.4
Кабрал Жоване 1 0.2
Диа Булайе 1 0.2
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццители Лука 2 0.4
Харрауи Абдау 2 (1) 0.4
Романьоли Симоне 1 0.2
Хеддира Валид 1 (1) 0.2
Лирола Поль 1 0.2
Монтеризи Иларио 1 0.2
Марчицца Риккардо 0 0
Соуле Матиас 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Маццители Лука 1 0
Баэс Хайме 1 0
Околи Меме 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Соуле Матиас 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
Салернитана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2
Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3
Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0

Результаты матчей

Салернитана
Фрозиноне

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
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    Прогнозы 129
    Салернитана 43.4% (56)
    X 38% (49)
    Фрозиноне 18.6% (24)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Салернитана
    43.4% (56)
    Ничья
    38% (49)
    Фрозиноне
    18.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.51% (36)
    Меньше
    70.49% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    59.84% (73)
    Нет
    40.16% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (38)
    1:0 Салернитана
    21.7% (28)
    2:1 Салернитана
    14.7% (19)
    1:2 Фрозиноне
    10.1% (13)
    0:1 Фрозиноне
    6.2% (8)
    0:0 Ничья
    5.4% (7)
    2:0 Салернитана
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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