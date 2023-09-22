Тур: 5. Стадион: Аречи. Главный судья: Пиччинини Марко
1:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолРоманьоли Симоне
30' Желтая карточкаКасо Джузеппе
34' Желтая карточкаОколи Меме
48' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
1:1
52' ГолКабрал Жоване
81' Желтая карточкаЛовато Маттео
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
30'
34'
52'
1:1
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
382 Количество передач 399
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Фрозиноне
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.29
Среднее время на гол
112
70
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|2
|0.4
|Кабрал Жоване
|1
|0.2
|Диа Булайе
|1
|0.2
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццители Лука
|2
|0.4
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.4
|Романьоли Симоне
|1
|0.2
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.2
|Лирола Поль
|1
|0.2
|Монтеризи Иларио
|1
|0.2
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Соуле Матиас
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фасио Федерико
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Барренечеа Энцо
|2
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Маццители Лука
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
6
Салернитана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2
Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3
Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0
Результаты матчей
Салернитана
Фрозиноне
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Торино
|Радоньич Неманья
|3
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|3
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Верона
|Марко Барони
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Фрозиноне
Исход игры
Салернитана
43.4% (56)
Ничья
38% (49)
Фрозиноне
18.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
29.51% (36)
Меньше
70.49% (86)
Обе команды забьют
Да
59.84% (73)
Нет
40.16% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (38)
1:0 Салернитана
21.7% (28)
2:1 Салернитана
14.7% (19)
1:2 Фрозиноне
10.1% (13)
0:1 Фрозиноне
6.2% (8)
0:0 Ничья
5.4% (7)
2:0 Салернитана
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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