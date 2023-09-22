Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Marvin Cuni

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

50' Маццители Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Маджоре Джулио выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

49' Кастанос Григорис наказан за толчок Стефано Турати

49' Мартеджани Агустин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Салернитана

48' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Кандрева Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Матч возобновлен

34' Околи Меме получил желтую карточку от судьи

33' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Матч остановлен

30' Рефери не любит споров - именно за это Касо Джузеппе сейчас получил желтую

30' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Фрозиноне

28' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Салернитана

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали

25' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.

25' Валид Кеддира нанес удар головой, но Гильермо Очоа спокойно отбил мяч.

24' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

24' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Фрозиноне

21' Кастанос Григорис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

15' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Околи Меме из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Фрозиноне

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кабрал Жоване и попал в перекладину!

9' Удар от ворот произведет Фрозиноне

9' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Пирола Лоренцо из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля