Тур: 5. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
7' Желтая карточкаДе Винтер Кони
9' Желтая карточкаАарон Мартин
36' Вторая желтая карточкаАарон Мартин
59' Желтая карточкаАлмквист Понтус
1:0
83' ГолУден Реми
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
36'
59'
60'
83'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
433 Количество передач 343
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
59
Тоуба
Ахмед
77
Каба
Мохамед
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Дженоа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.83
2.25
Среднее время на гол
31
40
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3 (1)
|0.6
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.2
|Уден Реми
|1
|0.2
|Алмквист Понтус
|1
|0.2
|Рафья Хамза
|1
|0.2
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.2
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|2
|0.4
|Бани Маттиа
|1
|0.2
|Бираски Давиде
|1
|0.2
|Стротман Кевин
|0
|0
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|2
|0
|Гонсалес Джоан
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|1
|Роберто Д'Аверса
|1
|0
|Каба Мохамед
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Жендре Валентен
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Доргу Патрик
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аарон Мартин
|1
|1
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1
Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4
Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0
Результаты матчей
Лечче
Дженоа
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лечче
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Торино
|Радоньич Неманья
|3
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|3
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Верона
|Марко Барони
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Дженоа
Исход игры
Лечче
53.5% (69)
Ничья
36.4% (47)
Дженоа
10.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (55)
Меньше
55.65% (69)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
2:1 Лечче
31% (40)
1:1 Ничья
28.7% (37)
1:0 Лечче
17.8% (23)
1:2 Дженоа
7.8% (10)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Лечче
1.6% (2)
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