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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Лечче
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
7' Желтая карточка
Де Винтер Кони
9' Желтая карточка
Аарон Мартин
36' Вторая желтая карточка
Аарон Мартин
59' Желтая карточка
Алмквист Понтус
1:0
83' Гол
Уден Реми
90'+7
1:0. Гол Реми Удена (видео). Чем...

Ход матча

7'
 
Де Винтер Кони
9'
 
Аарон Мартин
36'
 
Аарон Мартин
46'
 
Васкес Хоан
Де Винтер Кони
59'
Алмквист Понтус
 
60'
Уден Реми
Рафья Хамза
 
60'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
76'
 
Экубан Калеб
Ретеги Матео
76'
 
Хефти Сильван
Бадель Милан
79'
Сансоне Никола
Каба Мохамед
 
79'
Пикколи Роберто
Стрефецца Габриэль
 
83'
Уден Реми
(Жендре Валентен)
1:0
87'
Блен Алексис
Крстович Никола
 
89'
 
Пушкаш Георге
Стротман Кевин
89'
 
Малиновский Руслан
Сабелли Стефано

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 433 Количество передач 343
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Лечче 53.5% (69)
X 36.4% (47)
Дженоа 10.1% (13)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
59
Тоуба
Ахмед
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
27
Стрефецца
Габриэль
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
3
Аарон
Мартин
20
Сабелли
Стефано
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Лечче
4-3-3
Дженоа
4-4-2

История личных встреч

Лечче
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
К
4:0
К
3:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.83
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 0.6
Ди Франческо Федерико 1 0.2
Уден Реми 1 0.2
Алмквист Понтус 1 0.2
Рафья Хамза 1 0.2
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.2
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 0.4
Бани Маттиа 1 0.2
Бираски Давиде 1 0.2
Стротман Кевин 0 0
Френдруп Мортен 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Роберто Д'Аверса 1 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Доргу Патрик 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аарон Мартин 1 1
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Ретеги Матео 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Стротман Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Лечче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1
Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4
Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0

Результаты матчей

Лечче
Дженоа

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лечче
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Верона Марко Барони 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Лечче 53.5% (69)
    X 36.4% (47)
    Дженоа 10.1% (13)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Лечче
    53.5% (69)
    Ничья
    36.4% (47)
    Дженоа
    10.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (55)
    Меньше
    55.65% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (92)
    Нет
    25.81% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    31% (40)
    1:1 Ничья
    28.7% (37)
    1:0 Лечче
    17.8% (23)
    1:2 Дженоа
    7.8% (10)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Лечче
    1.6% (2)
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