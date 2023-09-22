Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Г О О О О Л - Уден Реми наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

83' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Матч возобновлен

82' Мартинес Хосеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Дженоа

79' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

78' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Дженоа

74' Тоуба Ахмед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Дженоа

71' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Удар от ворот произведет Лечче

71' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Удар от ворот произведет Дженоа

66' Алмквист Понтус не смог попасть в створ ударом издали

65' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Алмквист Понтус . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Стрефецца Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Лечче

62' Крстович Никола нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

62' О, нет. Из многообещающей позиции Алмквист Понтус из команды Лечче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Галло Антонино уходит с поля и его заменяет Patrick Dorgu

60' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Уден Реми

59' Алмквист Понтус получил желтую карточку от судьи

58' Хорошую попытку сделал Бадель Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Алмквист Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Дженоа

51' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Жендре Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Дженоа

48' Хамза Рафья нанес удар, но промахнулся очень сильно.

48' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Крстович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.