Тур: 6. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 19421 Главный судья: Муньис Алехандро
0'
0:1
18' ГолУильямс Иньяки
29' Желтая карточкаБеренгер Алекс
31' Желтая карточкаЮри Берчиче
45' Желтая карточкаКике Гарсия
0:2
76' ГолСансет Ойян
78' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
90'+8
Ход матча
18'
0:1
29'
31'
45'
76'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
161 Количество передач 291
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
18 Гуриди ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Unai Ropero
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Атлетик Б
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.38
Среднее время на гол
102
240
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1
0.44
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
205
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.33
|Риоха Луис
|1
|0.17
|Дуарте Рубен
|1
|0.17
|Гуриди Хон
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.5
|Гурусета Горка
|3
|0.5
|Весга Микель
|2 (2)
|0.33
|Вильялибре Асьер
|1
|0.17
|Сансет Ойян
|1
|0.17
|Гомес Унаи
|1
|0.17
|Уильямс Нико
|0
|0
|Де Маркос Оскар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|3
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Абкар Абделькабир
|2
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Паредес Айтор
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
7
Алавес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3
Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Результаты матчей
Алавес
Атлетик Б
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Алавес
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
42
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (3)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|3 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:2 Атлетик Б
Исход игры
Алавес
8.2% (11)
Ничья
32.8% (44)
Атлетик Б
59% (79)
Тотал 2.5
Больше
36.07% (44)
Меньше
63.93% (78)
Обе команды забьют
Да
66.39% (81)
Нет
33.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (37)
1:2 Атлетик Б
26.9% (36)
0:1 Атлетик Б
18.7% (25)
0:2 Атлетик Б
5.2% (7)
1:0 Алавес
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:1 Алавес
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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