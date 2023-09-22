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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 19421 Главный судья: Муньис Алехандро
Алавес
0:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
18' Гол
Уильямс Иньяки
29' Желтая карточка
Беренгер Алекс
31' Желтая карточка
Юри Берчиче
45' Желтая карточка
Кике Гарсия
0:2
76' Гол
Сансет Ойян
78' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
90'+8

Ход матча

18'
0:1
Уильямс Иньяки
(Весга Микель)
29'
 
Беренгер Алекс
31'
 
Юри Берчиче
45'
Кике Гарсия
 
48'
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
 
49'
Гуриди Хон
Бенавидес Карлос
 
64'
 
Муньяин Икер
Беренгер Алекс
67'
Омородион Сэмюэль
Хаджи Янис
 
67'
Реббах Абдеррахман
Сола Алекс
 
71'
 
Вильялибре Асьер
Гурусета Горка
71'
 
Йерай Альварес
Паредес Айтор
76'
0:2
Сансет Ойян
(Уильямс Иньяки)
78'
Абкар Абделькабир
 
82'
 
Лекуе Иньиго
Юри Берчиче
82'
 
Гарсия Дани
Руис Иньиго
84'
Алькаин Чебер
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 161 Количество передач 291
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Алавес 8.2% (11)
X 32.8% (44)
Атлетик Б 59% (79)
0
выиграет Атлетик Б, со счетом 2:3
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
23
Бенавидес
Карлос
7
Сола
Алекс
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Алавес
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Атлетик Б

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.38

Среднее время на гол

102
240

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1
0.44

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
205

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.33
Риоха Луис 1 0.17
Дуарте Рубен 1 0.17
Гуриди Хон 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.5
Гурусета Горка 3 0.5
Весга Микель 2 (2) 0.33
Вильялибре Асьер 1 0.17
Сансет Ойян 1 0.17
Гомес Унаи 1 0.17
Уильямс Нико 0 0
Де Маркос Оскар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 3 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Руис Иньиго 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Паредес Айтор 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0

Результаты матчей

Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
7
Алавес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3
Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Алавес
Атлетик Б

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Алавес
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Севилья
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
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Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Алавес: 43%, Атлетик Б: 57%.
  • 98'
    Хави Лопеc оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Вивиан Даниэль из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Судья свистит. Весга Микель атаковал сзади соперника. Это Абкар Абделькабир заработал своей команде штрафной
  • 97'
    Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 97'
    Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Кике Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 95'
    Горосабел Андони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Омородион Сэмюэль должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Омородион Сэмюэль. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Алавес 8.2% (11)
    X 32.8% (44)
    Атлетик Б 59% (79)
    0
    выиграет Атлетик Б, со счетом 2:3
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Алавес
    8.2% (11)
    Ничья
    32.8% (44)
    Атлетик Б
    59% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (44)
    Меньше
    63.93% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (81)
    Нет
    33.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (37)
    1:2 Атлетик Б
    26.9% (36)
    0:1 Атлетик Б
    18.7% (25)
    0:2 Атлетик Б
    5.2% (7)
    1:0 Алавес
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:1 Алавес
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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