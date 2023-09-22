Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Алавес

84' Муньяин Икер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

81' Руис Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Абкар Абделькабир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Атлетик Б

76' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

76' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с правой ноги!

75' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Оооо... вот это был удар! Омородион Сэмюэль должен был забить с этой позиции.

73' Удар от ворот произведет Алавес

73' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

73' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оооо... вот это был удар! Кике Гарсия должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Горосабел Андони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Паредес Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Абкар Абделькабир не смог попасть в створ ударом издали

64' Хорошую попытку сделал Сола Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Беренгер Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Удар от ворот произведет Алавес

60' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хорошую попытку сделал Весга Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Удар от ворот произведет Алавес

57' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Алавес

50' Сегодняшная посещаемость составляет 19421 болельщиков

50' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Алавес

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гурусета Горка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.