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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Жирона
5:3
Конец матча
Мальорка
0'
0:1
4' Пенальти
Мурики Ведат
1:1
26' Гол
Давид Лопес
31' Желтая карточка
Саму Кошта
31' Желтая карточка
Коста Хауме
2:1
33' Пенальти
Довбик Артём
33' Желтая карточка
Ману Морланес
35' Желтая карточка
Хавьер Агирре
3:1
37' Гол
Мартин Иван
38' Желтая карточка
Родригес Даниэль I
4:1
45' Гол
Эррера Янгель
5:1
57' Гол
Савио
79' Желтая карточка
Мартин Иван
5:2
88' Гол
Пратс Абдон
90' Желтая карточка
Настасич Матия
5:3
90' Гол
Пратс Абдон
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Мурики Ведат
26'
Давид Лопес
(Блинд Дэйли)
1:1
31'
 
Саму Кошта
31'
 
Коста Хауме
33'
Довбик Артём
2:1
33'
 
Ману Морланес
35'
 
Хавьер Агирре
37'
Мартин Иван
(Савио III)
3:1
38'
 
Родригес Даниэль I
45'
Эррера Янгель
4:1
46'
 
Дьедью Амат
Ван дер Хейден Сибе
57'
Савио
(Довбик Артём)
5:1
61'
Стуани Кристиан
Довбик Артём
 
62'
Порту Кристиан
Цыганков Виктор
 
65'
 
Ларин Кайл
Ману Морланес
65'
 
Лато Тони
Коста Хауме
66'
Хуанпе Хуан
Гарсия Эрик
 
74'
Фернандес Валери
Эррера Янгель
 
75'
Торре Пабло
Савио
 
78'
 
Санчес Антонио
Саму Кошта
78'
 
Пратс Абдон
Мурики Ведат
79'
Мартин Иван
 
88'
5:2
Пратс Абдон
90'
 
Настасич Матия
90'
5:3
Пратс Абдон
(Дардер Серхи)

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Жирона 81.3% (100)
X 8.9% (11)
Мальорка 9.8% (12)
0
выиграет Мальорка, со счетом 0:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
4
Ван
дер
Хейден
Сибе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
7
Мурики
Ведат
Жирона
4-1-4-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Жирона
Мальорка

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
180

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Янгель 3 0.5
Савио III 2 0.33
Довбик Артём 2 (1) 0.33
Стуани Кристиан 2 0.33
Давид Лопес 2 0.33
Цыганков Виктор 1 0.17
Коуто Ян 1 0.17
Порту Кристиан 1 0.17
Гарсия Алеш 1 0.17
Мартин Иван 1 0.17
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 3 0.5
Мурики Ведат 2 (1) 0.33
Раильо Антонио 1 0.17
Саму Кошта 1 0.17
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Родригес Даниэль I 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 3 0
Настасич Матия 2 0
Коста Хауме 2 0
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Хавьер Агирре 2 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Ману Морланес 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
0
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
4
57%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1
Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1

Результаты матчей

Жирона
Мальорка

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Жирона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Севилья
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Весь список
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    Прогнозы 123
    Жирона 81.3% (100)
    X 8.9% (11)
    Мальорка 9.8% (12)
    0
    выиграет Мальорка, со счетом 0:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 5:3 Мальорка

    Исход игры
    Жирона
    81.3% (100)
    Ничья
    8.9% (11)
    Мальорка
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (51)
    Нет
    55.26% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    35.8% (44)
    2:1 Жирона
    26.8% (33)
    2:0 Жирона
    11.4% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    1:2 Мальорка
    5.7% (7)
    0:1 Мальорка
    3.3% (4)
    3:1 Жирона
    1.6% (2)
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