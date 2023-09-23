Тур: 6. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
0:1
4' ПенальтиМурики Ведат
1:1
26' ГолДавид Лопес
31' Желтая карточкаСаму Кошта
31' Желтая карточкаКоста Хауме
2:1
33' ПенальтиДовбик Артём
33' Желтая карточкаМану Морланес
35' Желтая карточкаХавьер Агирре
3:1
37' ГолМартин Иван
38' Желтая карточкаРодригес Даниэль I
4:1
45' ГолЭррера Янгель
5:1
57' ГолСавио
79' Желтая карточкаМартин Иван
5:2
88' ГолПратс Абдон
90' Желтая карточкаНастасич Матия
5:3
90' ГолПратс Абдон
90'+7
Ход матча
4'
0:1
26'
1:1
31'
31'
33'
2:1
33'
35'
37'
3:1
45'
4:1
57'
5:1
65'
75'
79'
88'
5:2
90'
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
10 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Jhon Solis
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Мальорка
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
180
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Янгель
|3
|0.5
|Савио III
|2
|0.33
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.33
|Стуани Кристиан
|2
|0.33
|Давид Лопес
|2
|0.33
|Цыганков Виктор
|1
|0.17
|Коуто Ян
|1
|0.17
|Порту Кристиан
|1
|0.17
|Гарсия Алеш
|1
|0.17
|Мартин Иван
|1
|0.17
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|3
|0.5
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.33
|Раильо Антонио
|1
|0.17
|Саму Кошта
|1
|0.17
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Родригес Даниэль I
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Коста Хауме
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Хавьер Агирре
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
0
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
4
57%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1
Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1
Результаты матчей
Жирона
Мальорка
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Жирона
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (3)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|3 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 5:3 Мальорка
Исход игры
Жирона
81.3% (100)
Ничья
8.9% (11)
Мальорка
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
44.74% (51)
Нет
55.26% (63)
Популярный счёт
1:0 Жирона
35.8% (44)
2:1 Жирона
26.8% (33)
2:0 Жирона
11.4% (14)
1:1 Ничья
6.5% (8)
1:2 Мальорка
5.7% (7)
0:1 Мальорка
3.3% (4)
3:1 Жирона
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!