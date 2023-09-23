Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Савио III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Мальорка

53' Гарсия Алеш из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

47' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Г О О О О Л - Эррера Янгель забивает ударом с правой ноги!

44' Эррера Янгель нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

44' Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Удар от ворот произведет Жирона

40' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рефери не любит споров - именно за это Родригес Даниэль I сейчас получил желтую

37' Г О О О О Л - Мартин Иван забивает с левой ноги!

37' Савио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хавьер Агирре получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Ману Морланес получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Г О О О О О Л - Довбик Артём из команды Жирона забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.

31' Коста Хауме получает желтую карточку за неспортивное поведение

31' Саму Кошта получил желтую карточку от судьи

31' После проверки VAR судья изменил решение - Жирона пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Жирона

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Г О О О О Л - Давид Лопес первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

23' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Довбик Артём . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Хорошую попытку сделал Гарсия Алеш . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Мартин Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Гарсия Алеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Мальорка

12' Эррера Янгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Савио III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Пауло Гассанига прыгнул не в ту сторону.

3' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Жирона начинает с центра поля