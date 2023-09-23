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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 19670 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Осасуна
0:0
Конец матча
Севилья
0'
57' Желтая карточка
Салас Кике
64' Желтая карточка
Ракитич Иван
68' Желтая карточка
Будимир Анте
74' Желтая карточка
Торро Лукас
81' Желтая карточка
Педроса Адриа
90'+5

Ход матча

57'
 
Салас Кике
64'
 
Ракитич Иван
68'
Будимир Анте
 
68'
Мохика Хоан
Муньос Икер
 
68'
Гомес Мойсес
Барха Энрике
 
70'
 
Эн-Несири Юссеф
Мир Рафа
74'
Торро Лукас
 
77'
 
Педроса Адриа
Салас Кике
81'
 
Педроса Адриа
85'
 
Пенья Рубен
Торрес Оливер
85'
 
Соу Джибрил
Аресо Хесус
85'
Гарсия Рауль
Авила Эсекьель
 
85'
Гарсия Рубен
Будимир Анте
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 303 Количество передач 403
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Осасуна 21.8% (26)
X 42.9% (51)
Севилья 35.3% (42)
0
выиграет Осасуна, со счетом 2:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
34
Муньос
Икер
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
13
Нюланд
Эрьян
26
Хуанлу
Санчес
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
27
Салас
Кике
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
11
Лукебакио
Доди
9
Мир
Рафа
Осасуна
4-3-3
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Севилья

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
КК
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.15
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 1 (1) 0.17
Орос Аймар 1 (1) 0.17
Гарсия Рубен 1 0.17
Гомес Мойсес 1 0.17
Видаль Начо 1 0.17
Авила Эсекьель 1 0.17
Муньос Икер 1 0.17
Аресо Хесус 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 1 0.2
Гудель Неманья 1 0.2
Лукебакио Доди 1 0.2
Мир Рафа 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Окампос Лукас 0 0
Сусо Хесус 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 1 1
Авила Эсекьель 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Муньос Икер 2 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Салас Кике 2 0
Баде Луак 0 1
Акунья Маркос 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2
Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3

Результаты матчей

Осасуна
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Барселона
 0:1 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Сельта
 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Барселона
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сельта
 1:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Сельта
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 43%, Севилья: 57%.
  • 94'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 93'
    Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Осасуна 21.8% (26)
    X 42.9% (51)
    Севилья 35.3% (42)
    0
    выиграет Осасуна, со счетом 2:0
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Севилья

    Исход игры
    Осасуна
    21.8% (26)
    Ничья
    42.9% (51)
    Севилья
    35.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (46)
    1:2 Севилья
    23.5% (28)
    2:1 Осасуна
    11.8% (14)
    0:1 Севилья
    8.4% (10)
    1:0 Осасуна
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Севилья
    1.7% (2)
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