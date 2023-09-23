Тур: 6. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19670 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
57' Желтая карточкаСалас Кике
64' Желтая карточкаРакитич Иван
68' Желтая карточкаБудимир Анте
74' Желтая карточкаТорро Лукас
81' Желтая карточкаПедроса Адриа
90'+5
Ход матча
57'
64'
68'
74'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
303 Количество передач 403
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
27
Салас
Кике
10
Ракитич
Иван
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
22 Мохика ХоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
16 Гомес МойсесНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Севилья
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.15
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.17
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.17
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Гомес Мойсес
|1
|0.17
|Видаль Начо
|1
|0.17
|Авила Эсекьель
|1
|0.17
|Муньос Икер
|1
|0.17
|Аресо Хесус
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|1
|0.2
|Гудель Неманья
|1
|0.2
|Лукебакио Доди
|1
|0.2
|Мир Рафа
|1
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|1
|1
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Акунья Маркос
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2
Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3
Результаты матчей
Осасуна
Севилья
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (3)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|3 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Севилья
Исход игры
Осасуна
21.8% (26)
Ничья
42.9% (51)
Севилья
35.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Севилья
23.5% (28)
2:1 Осасуна
11.8% (14)
0:1 Севилья
8.4% (10)
1:0 Осасуна
7.6% (9)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Севилья
1.7% (2)
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