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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Сассуоло
2:1
Второй тайм: 70'
Ювентус
0'
1:0
13' Гол
Лорьенте Арман
1:1
21' Гол в свои ворота
Винья Матиас
36' Желтая карточка
Рабио Адриен
2:1
41' Гол
Берарди Доменико
52' Желтая карточка
Болока Даниэль
55' Желтая карточка
Данило Луис
58' Желтая карточка
Берарди Доменико
65' Желтая карточка
Винья Матиас
2:1. Гол Доменико Берарди (видео...
Команды обменялись опасными удар...
1:0. Гол Армана Лорьянте (видео)...

Ход матча

13'
Лорьенте Арман
1:0
21'
1:1
Винья Матиас
36'
 
Рабио Адриен
41'
Берарди Доменико
(Энрике Матеус)
2:1
46'
 
Фаджоли Николо
Миретти Фабио
46'
 
Айлинг Самуэль
Костич Филип
46'
Вити Маттиа
Нето Руан
 
52'
Болока Даниэль
 
55'
 
Данило Луис
58'
Берарди Доменико
 
60'
 
Веа Тимоти
Маккенни Уэстон
65'
Винья Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 176 Количество передач 253
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 127
Сассуоло 0% (0)
X 1.6% (2)
Ювентус 98.4% (125)
0
выиграет Ювентус, со счетом 0:2
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сассуоло
Ничья
Ювентус
4.30
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Краньо
Алессио
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
16
Маккенни
Уэстон
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
9
Влахович
Душан
Сассуоло
4-2-3-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Ювентус

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Среднее время на гол

99
123

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.64
1.82

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.6
Берарди Доменико 3 (1) 0.6
Лорьенте Арман 1 0.2
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.8
Кьеза Федерико 3 0.6
Рабио Адриен 1 0.2
Данило Луис 1 0.2
Милик Аркадиуш 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 2 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Берарди Доменико 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Рабио Адриен 2 0
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сассуоло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0
Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Ювентус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0

Результаты матчей

Сассуоло
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 1:2 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Сассуоло
 2:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Сассуоло
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ювентус
 1:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Милан Леау Рафаэл 3 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
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Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Милан Тиав Малик 3
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  • Второй тайм
  • 68'
    Еще одна быстрая атака удается "Сассуоло", Берарди катит мяч на Лорьенте, который попадает под подкат соперника - угловой.
  • Угловой
    67'
    Угловой в исполнении туринцев не завершился острым моментом, падение игрока "Юве" арбитр оставляет без внимания.
  • Опасный момент
    65'
    Влахович после передачи Рабьо выскакивает один на один с Краньо, однако низом катит мяч рядом с дальней штангой!
  • Желтая карточка
    64'
    Винья долго искал адресата для ввода мяча в игру из-за боковой линии, карточка за затяжку времени.
  • Опасный момент
    63'
    Берарди исполняет отличную диагональ в штрафную, Лорьенте избегает попадания в офсайд, однако стреляет с убойной позиции выше цели!
  • 62'
    Лорьенте после передачи Берарди с правого фланга получает мяч в штрафной и с 14 метров пробивает очень высоко.
  • Замена
    60'
    Тимоти Веа появляется на поле вместо Уэстона Маккенни.
  • Травма, повреждение
    59'
    Бремеру нужна помощь врачей, а ВАР берет паузу, чтобы проверить, не было ли там прямой красной карточки. В итоге первоначальное решение остается в силе.
  • Желтая карточка
    58'
    Теперь уже сам Берарди получает предупреждение за жесткий фол против Бремера.
  • Угловой
    57'
    Угловой с правого фланга подали хозяева, Щесны сыграл кулаком на выходе, вторым темпом Лорьенте пробивал из пределов штрафной, но попал в соперника.
  • 56'
    Лорьенте исполняет острую подачу с левого фланга, Бремер выставляет ногу и переправляет мяч за лицевую линию.
  • Желтая карточка
    55'
    Данило получает желтую карточку за грубый фол против Берарди на фланге.
  • Угловой
    54'
    Угловой с правого фланга подают туринцы, Бремер выигрывает верховую борьбу, однако пробивает головой выше створа.
  • 52'
    Кьеза со штрафного хитро пробил под "стенкой" в ближний угол, однако мяч прошел рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    51'
    Болока получает желтую карточку за фол против Кьезы неподалеку от собственной штрафной площади, отличный шанс для "Ювентуса".
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    • 50'
      Контролирует мяч "Сассуоло" в эти минуты, не позволяя сопернику задуматься о переходе в наступление.
    • 48'
      Теперь уже в атаке отметились хозяева, после подачи Берарди до мяча никто не добрался, а дальше Лорьенте в борьбе с Маккенни упустил снаряд за лицевую.
    • 47'
      Айлинг получает мяч на левом фланге, обыгрывает защитника, однако исполняет чересчур высокую подачу на дальнюю штангу.
    • Замена
      46'
      У хозяев Маттиа Вити появляется на поле вместо Руана Нето, у гостей Николо Фаджоли и Самуэль Айлинг меняют Фабио Миретти и Филипа Костича.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! 
    • Первый тайм
    • 45'
      Кьеза на левом фланге атаки не смог обыграть Тольяна один в один, удар от ворота произведет Краньо.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Андреа Коломбо к основному времени первого тайма.
    • Офсайд
      44'
      Гатти подключился к атаке и прострелил, мяч попал в руку одному из защитников, но арбитры при этом определяют положение "вне игры" у атакующих.
    • 43'
      Снова "Ювентус" оказывается в роли догоняющего, в перерыве серьезная работа предстоит Максу Аллегри.
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ДОМЕНИКО БЕРАРДИ!
      Матеус Энрике перехватил мяч на чужой половине поля, продвинулся вперед и отдал передачу на Берарди, который в касание с 20 метров пробил точно в левый нижний угол!
    • 39'
      "Ювентус" отвечает своей атакой, Влахович после невысокой подачи с левого фланга присел и исхитрился пробить головой, но мяч прошел выше перекладины.
    • Опасный момент
      38'
      После розыгрыша углового на левом фланге последовала острая подача Лорьенте от лицевой линии, Эрлич пробивает головой, однако Щесны спасает свои ворота!
    • 37'
      Байрами цепляется за мяч в чужой штрафной, разворачивается и пробивает с 15 метров - снаряд летит выше, но при этом касается одного из соперников.
    • Желтая карточка
      36'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, Рабьо получает её за грубый фол на чужой половине против Матеуса Энрике.
    • 34'
      Ответный выпад хозяев завершается не самым лучшим ударом Берарди из пределов штрафной, мяч прилетает в руки Щесны.
    • 33'
      Позиционно атакует "Ювентус", Кьеза пытался обострить, однако оборона "Сассуоло" в этом моменте сработала надежно.
    • 32'
      4 удара у хозяев и один в створ, который привел к голу, у туринцев 8 ударов и ни одного точного - помог автогол.
    • 31'
      Рабьо после навеса со штрафного исполнил острую скидку на ближнюю штангу, однако Данило не смог дотянуться до мяча.
    • Опасный момент
      29'
      Удар Влаховича из пределов штрафной защитники блокируют, на отскоке метров с 23 в касание пробивает Локателли - мяч прокатывается чуть правее створа!
    • 28'
      Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, однако ничего опасного у чужих ворот им придумать не удалось, вторым темпом же мяч оказался в руках Щесны.
    • Фол, нарушение
      26'
      Локателли в попытке добраться до мяча в чужой штрафной в подкате въехал в Матеуса Энрике, это фол в атаке.
    • 24'
      Кьеза предпринял попытку дальнего удара, однако Эрлич блокирует этот удар Федерико.
    • 23'
      Пытались хозяева поля что-то соорудить в чужой штрафной площади, но акцентированного удара у нас не случилось, удар от ворот назначает арбитр.
    • 22'
      Сразу же идут вперед хозяева, Тольян исполняет острый прострел во вратарскую, но оборона "Ювентуса" справляется.
    • Гол в свои ворота
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АВТОГОЛ ВИНЬИ!
      Кьеза с левого фланга остро закручивает мяч в дальний угол, а Винья в единоборстве с Маккенни переправляет снаряд в сетку собственных ворот!
    • 19'
      Перебирается "Ювентус" на чужую половину поля в попытках отыграться, пока ничего интересного у них не клеится.
    • 17'
      "Ювентус" отвечает ударом Влаховича с линии штрафной в левый от себя угол - мяч со створом ворот разминулся.
    • 16'
      Быстрая атака хозяев завершается ударом Байрами из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.
    • 15'
      Пока не удается "Ювентусу" быстро прийти в себя и перебраться на чужую половину поля, грамотно действует без мяча "Сассуоло".
    • 14'
      Неожиданно развиваются у нас события, выждав стартовый натиск соперника, "Сассуоло" открывает счёт. В прошлом сезоне встреча на "Читта-дель-Триколоре" завершилась именно со счётом 1:0.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АРМАН ЛОРЬЕНТЕ!
      Аут на левом фланге разыграли хозяева, Лорьенте с угла штрафной пальнул в ближний угол точно в Щесны, который умудрился этот мяч пропустить!
    • 11'
      У "Сассуоло" на старте этого сезона лишь одна победа при трех поражениях, после ухода Роберто Де Дзерби команда скорее является аутсайдером чемпионата.
    • 10'
      Первую толковую атаку проводят хозяева поля, Винья исполняет кросс с левого фланга, но оборона "Ювентуса" на месте.
    • 8'
      Очередная атака "Ювентуса" завершается ударом Рабьо с линии штрафной с левой ноги - мяч проходит левее створа.
    • 7'
      Напомним, что "Ювентус" в стартовых турах набрал 10 очков из 12 возможных, не сумев дома обыграть "Болонью". В Серии А только "Интер" пока не терял очков.
    • 6'
      Кьеза прорывается по правому флангу, на замахе обыгрывает защитника и с левой подает на дальнюю штангу, однако Влахович немного не дотянулся до мяча.
    • 4'
      Маккенни далеко бросает аут на правом фланге, после скидки головой Рабьо попытался пробить боковыми ножницами, однако в дальний угол не попал.
    • 3'
      После навеса со штрафного Рабьо здорово сыграл головой на опережение, однако мяч от головы француза полетел над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Берарди помогает своей обороне и фолит на правом фланге защиты, первый "стандарт" готовят гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Ювентус

    Исход игры
    Сассуоло
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (2)
    Ювентус
    98.4% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    40.9% (52)
    0:2 Ювентус
    21.3% (27)
    0:1 Ювентус
    12.6% (16)
    1:3 Ювентус
    12.6% (16)
    0:3 Ювентус
    3.1% (4)
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