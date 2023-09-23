Лорьенте после передачи Берарди с правого фланга получает мяч в штрафной и с 14 метров пробивает очень высоко.

Берарди исполняет отличную диагональ в штрафную, Лорьенте избегает попадания в офсайд, однако стреляет с убойной позиции выше цели!

Винья долго искал адресата для ввода мяча в игру из-за боковой линии, карточка за затяжку времени.

Влахович после передачи Рабьо выскакивает один на один с Краньо, однако низом катит мяч рядом с дальней штангой!

Угловой в исполнении туринцев не завершился острым моментом, падение игрока "Юве" арбитр оставляет без внимания.

Еще одна быстрая атака удается "Сассуоло", Берарди катит мяч на Лорьенте, который попадает под подкат соперника - угловой.

Болока получает желтую карточку за фол против Кьезы неподалеку от собственной штрафной площади, отличный шанс для "Ювентуса".

Кьеза со штрафного хитро пробил под "стенкой" в ближний угол, однако мяч прошел рядом со штангой.

Угловой с правого фланга подают туринцы, Бремер выигрывает верховую борьбу, однако пробивает головой выше створа.

Данило получает желтую карточку за грубый фол против Берарди на фланге.

Лорьенте исполняет острую подачу с левого фланга, Бремер выставляет ногу и переправляет мяч за лицевую линию.

Угловой с правого фланга подали хозяева, Щесны сыграл кулаком на выходе, вторым темпом Лорьенте пробивал из пределов штрафной, но попал в соперника.

Теперь уже сам Берарди получает предупреждение за жесткий фол против Бремера.

Бремеру нужна помощь врачей, а ВАР берет паузу, чтобы проверить, не было ли там прямой красной карточки. В итоге первоначальное решение остается в силе.

У хозяев Маттиа Вити появляется на поле вместо Руана Нето, у гостей Николо Фаджоли и Самуэль Айлинг меняют Фабио Миретти и Филипа Костича.

Айлинг получает мяч на левом фланге, обыгрывает защитника, однако исполняет чересчур высокую подачу на дальнюю штангу.

Теперь уже в атаке отметились хозяева, после подачи Берарди до мяча никто не добрался, а дальше Лорьенте в борьбе с Маккенни упустил снаряд за лицевую.

Контролирует мяч "Сассуоло" в эти минуты, не позволяя сопернику задуматься о переходе в наступление.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ДОМЕНИКО БЕРАРДИ! Матеус Энрике перехватил мяч на чужой половине поля, продвинулся вперед и отдал передачу на Берарди, который в касание с 20 метров пробил точно в левый нижний угол!

Снова "Ювентус" оказывается в роли догоняющего, в перерыве серьезная работа предстоит Максу Аллегри.

Гатти подключился к атаке и прострелил, мяч попал в руку одному из защитников, но арбитры при этом определяют положение "вне игры" у атакующих.

3 минуты добавляет Андреа Коломбо к основному времени первого тайма.

Кьеза на левом фланге атаки не смог обыграть Тольяна один в один, удар от ворота произведет Краньо.

39' "Ювентус" отвечает своей атакой, Влахович после невысокой подачи с левого фланга присел и исхитрился пробить головой, но мяч прошел выше перекладины.

38' После розыгрыша углового на левом фланге последовала острая подача Лорьенте от лицевой линии, Эрлич пробивает головой, однако Щесны спасает свои ворота!

37' Байрами цепляется за мяч в чужой штрафной, разворачивается и пробивает с 15 метров - снаряд летит выше, но при этом касается одного из соперников.

36' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, Рабьо получает её за грубый фол на чужой половине против Матеуса Энрике.

34' Ответный выпад хозяев завершается не самым лучшим ударом Берарди из пределов штрафной, мяч прилетает в руки Щесны.

33' Позиционно атакует "Ювентус", Кьеза пытался обострить, однако оборона "Сассуоло" в этом моменте сработала надежно.

32' 4 удара у хозяев и один в створ, который привел к голу, у туринцев 8 ударов и ни одного точного - помог автогол.

31' Рабьо после навеса со штрафного исполнил острую скидку на ближнюю штангу, однако Данило не смог дотянуться до мяча.

29' Удар Влаховича из пределов штрафной защитники блокируют, на отскоке метров с 23 в касание пробивает Локателли - мяч прокатывается чуть правее створа!

28' Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, однако ничего опасного у чужих ворот им придумать не удалось, вторым темпом же мяч оказался в руках Щесны.

26' Локателли в попытке добраться до мяча в чужой штрафной в подкате въехал в Матеуса Энрике, это фол в атаке.

24' Кьеза предпринял попытку дальнего удара, однако Эрлич блокирует этот удар Федерико.

23' Пытались хозяева поля что-то соорудить в чужой штрафной площади, но акцентированного удара у нас не случилось, удар от ворот назначает арбитр.

22' Сразу же идут вперед хозяева, Тольян исполняет острый прострел во вратарскую, но оборона "Ювентуса" справляется.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АВТОГОЛ ВИНЬИ!

Кьеза с левого фланга остро закручивает мяч в дальний угол, а Винья в единоборстве с Маккенни переправляет снаряд в сетку собственных ворот!

19' Перебирается "Ювентус" на чужую половину поля в попытках отыграться, пока ничего интересного у них не клеится.

17' "Ювентус" отвечает ударом Влаховича с линии штрафной в левый от себя угол - мяч со створом ворот разминулся.

16' Быстрая атака хозяев завершается ударом Байрами из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.

15' Пока не удается "Ювентусу" быстро прийти в себя и перебраться на чужую половину поля, грамотно действует без мяча "Сассуоло".

14' Неожиданно развиваются у нас события, выждав стартовый натиск соперника, "Сассуоло" открывает счёт. В прошлом сезоне встреча на "Читта-дель-Триколоре" завершилась именно со счётом 1:0.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АРМАН ЛОРЬЕНТЕ!

Аут на левом фланге разыграли хозяева, Лорьенте с угла штрафной пальнул в ближний угол точно в Щесны, который умудрился этот мяч пропустить!

11' У "Сассуоло" на старте этого сезона лишь одна победа при трех поражениях, после ухода Роберто Де Дзерби команда скорее является аутсайдером чемпионата.

10' Первую толковую атаку проводят хозяева поля, Винья исполняет кросс с левого фланга, но оборона "Ювентуса" на месте.

8' Очередная атака "Ювентуса" завершается ударом Рабьо с линии штрафной с левой ноги - мяч проходит левее створа.

7' Напомним, что "Ювентус" в стартовых турах набрал 10 очков из 12 возможных, не сумев дома обыграть "Болонью". В Серии А только "Интер" пока не терял очков.

6' Кьеза прорывается по правому флангу, на замахе обыгрывает защитника и с левой подает на дальнюю штангу, однако Влахович немного не дотянулся до мяча.

4' Маккенни далеко бросает аут на правом фланге, после скидки головой Рабьо попытался пробить боковыми ножницами, однако в дальний угол не попал.

3' После навеса со штрафного Рабьо здорово сыграл головой на опережение, однако мяч от головы француза полетел над перекладиной.

2' Берарди помогает своей обороне и фолит на правом фланге защиты, первый "стандарт" готовят гости.