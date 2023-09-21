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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Сассуоло
 
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Ювентус
Прогнозы 46
Сассуоло 0% (0)
X 0% (0)
Ювентус 100% (46)
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Ювентус

История личных встреч

Сассуоло
Ювентус

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Среднее время на гол

99
123

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.64
1.82

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.75
Берарди Доменико 2 (1) 0.5
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Лорьенте Арман 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 1
Кьеза Федерико 3 0.75
Рабио Адриен 1 0.25
Данило Луис 1 0.25
Милик Аркадиуш 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Эрлич Мартин 1 0
Болока Даниэль 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сассуоло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0
Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Ювентус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0

Результаты матчей

Сассуоло
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Верона Марко Барони 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Сассуоло 0% (0)
    X 0% (0)
    Ювентус 100% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Ювентус
    4.20
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус

    Исход игры
    Сассуоло
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    52.2% (24)
    0:2 Ювентус
    28.3% (13)
    0:1 Ювентус
    8.7% (4)
    1:3 Ювентус
    8.7% (4)
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